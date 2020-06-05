PS4手把悠遊卡「限時這3天」再開放預購　「不限量」通通買得到！





▲DS4造型悠遊卡即將開放預購。（圖／記者邱倢芯攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡公司3日上午11時在電商開放預購DS4造型悠遊卡，湧入眾多PS4迷搶購，造成網頁大當機，而商品也立刻被搶購一空，引發網友痛批黃牛發大財。悠遊卡公司5日公布好消息，為了讓粉絲們不要抱持遺憾，所以將於6月8日上午11時起限時3天再度開放預購，且消費者只要在活動期間內成功預購，就都能夠買到！

悠遊卡公司5日表示，由Sony Interactive Entertainment Taiwan（SIET）授權製作、以DUALSHOCK®4無線控制器（簡稱「DS4」）為造型所設計的悠遊卡（以下簡稱「DS4造型悠遊卡」），造成萬人空巷的搶購潮。為了讓粉絲們不再抱憾，「DS4造型悠遊卡」將採「限時不限量」，並依照「預購總數」進行增產，6月8日上午11時起限時3天再度開放預購，讓想要入手的消費者，只要在「活動期間內成功預購」都能買到。

悠遊卡公司提到，PlayStation®4遊戲主機（PS4）不愧是本世代史上最暢銷的遊戲主機之一，吸引力不容小覷，「DS4造型悠遊卡」6月3日預購28,000個在當天遭「秒殺」，他們對此向向隅的消費者表示歉意。

悠遊卡公司說，在最棒的授權夥伴SIET的全力支持下，追加生產的悠遊卡將「限時不限量」，再度開放預購DS4造型悠遊卡，期望讓人人都可買到自己想要的悠遊卡。

悠遊卡公司強調，此次追加生產的「DS4造型悠遊卡」將同樣可在「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PC home」、「MoMo購物網」等六大指定通路預購。預購期間限定6月8日上午11時起，至6月10日晚間11時59分止，預計11月中起各通路即可陸續取貨，不過仍需依照各通路取貨規範。

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