PS4悠遊卡「比演唱會票難搶」！頁面無限旋轉　他搶到按結帳...結局超悲傷

▲PS4手把造型悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

記者張嘉晏／綜合報導

悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，於3日推出DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，限量28000個，雖然預購開放到9日，不過悠遊卡早就在上線之際就被秒殺，令沒搶到的網友們一片哀嚎「頁面根本轉不進去」、「演唱會都沒那麼難搶」。

據了解，PS4自2013年上市，是全球最暢銷的遊戲主機之一。而此次的DS4造型悠遊卡外型就是一個縮小版的PS4搖桿，感應時還會發出藍光，亮相後引發眾多討論。

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▲經典款讓電玩迷瘋搶。（圖／記者邱倢芯攝）

DS4悠遊卡每個售價390元，原本預計要在電玩展銷售，因為新冠肺炎的關係才改為線上預購，消費者可在四大超商、PChome及momo預購，每人限購一個。

然而PTT網友實際購買時一片怨聲載道，表示無論是超商或是網購，網頁超卡當機，頁面旋轉了好久都進不去，等到進入時早已銷售一空，「完全搶不到」、「momo結帳被清空購物車」、「結帳時購物車被清空+1」、「太扯，演唱會都沒那麼難搶」。

▲鄉民一片哀嚎 。（圖／翻攝自PTT）

不少網友懷疑會這麼難搶，根本是黃牛作祟，事後的確也在拍賣網站上發現悠遊卡從390元被炒至1萬元，超過原價20倍之多。

有趣的是，台北有網友因為搶不到PS4悠遊卡，乾脆自行DIY一支，精美做工讓眾人敲碗求開團，「好厲害！好想請妳做一個」、「版主要不要順道開團？感覺很可以」。

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