PS4手把造型悠遊卡炒價飆近23倍　原390元網拍轉賣8888元

▲限量PS4手把造型悠遊卡開放預購一結束，拍賣網站隨即看到有人上架拋售。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

今（6/3）電商上演各種搶購大戰，網友不僅要忙著搶口罩，還要搶限量PS4手把造型悠遊卡，而上午11點一開放預購，隨即火速完售，沒搶到的人轉往拍賣網站，已看到有商品上架拋售，但原本官方售價390元，網拍炒價最低卻是1,800元起跳，最高喊到8,888元出售，價錢相差20倍之多，讓網友看傻喊「本日最扯！」

悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，推出DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，外型就是一個縮小版的PS4搖桿，不僅拿在手上超級萌，感應時前方LED光條還會發出藍光，相當酷炫，一亮相後引起討論，更讓許多電玩迷喊著想入手。

DS4造型悠遊卡原預計在台北電玩展銷售，受新冠肺炎疫情影響而取消活動，因此悠遊卡公司宣布改成線上預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個，總計限量28,000個，於6月3日至6月9日上午11時起開放預購，消費者可在7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商及PChome、momo購物網進行預購，預計7月初各通路即可陸續取貨。

▲酷炫又可愛的DS4造型悠遊卡，讓許多電玩迷想入手。（圖／記者邱倢芯攝）

不過DS4造型悠遊卡跟口罩一樣難搶，不只超商出現大批排隊購買人潮，momo、PChome等網購平台一開賣，上午及下午兩波預購也都火速秒殺，但同時間搶購人流太多，造成網站一度當掉，引來部分網友抱怨「傻眼 系統整個癱瘓 也太爛」、「卡死了！！」、「網頁不見了」。

有人幸運搶到以後卻是轉手再賺一筆，目前在Yahoo奇摩拍賣網站、蝦皮拍賣可發現有PS4手把造型悠遊卡上架，價格至少是原價的近5倍起跳，開價最低1,800元，價格一路炒到2,999元、3,600元、5,200元，比真正原廠手把還要貴，從拍賣頁面顯示「已售完」的狀態來看，願意下單的人還是不少，即使價錢翻了好幾倍，也抵擋不了想收藏的慾望。

▲DS4造型悠遊卡官方售價390元，網拍炒到千元起跳，讓網友喊扯。（上圖／網友授權提供、下圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣網站、蝦皮拍賣）