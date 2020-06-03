　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

PS4手把造型悠遊卡炒價飆近23倍　原390元網拍轉賣8888元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

網拍DS4造型悠遊卡（圖／翻攝自拍賣網站）

▲限量PS4手把造型悠遊卡開放預購一結束，拍賣網站隨即看到有人上架拋售。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

今（6/3）電商上演各種搶購大戰，網友不僅要忙著搶口罩，還要搶限量PS4手把造型悠遊卡，而上午11點一開放預購，隨即火速完售，沒搶到的人轉往拍賣網站，已看到有商品上架拋售，但原本官方售價390元，網拍炒價最低卻是1,800元起跳，最高喊到8,888元出售，價錢相差20倍之多，讓網友看傻喊「本日最扯！」

悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，推出DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，外型就是一個縮小版的PS4搖桿，不僅拿在手上超級萌，感應時前方LED光條還會發出藍光，相當酷炫，一亮相後引起討論，更讓許多電玩迷喊著想入手。

DS4造型悠遊卡原預計在台北電玩展銷售，受新冠肺炎疫情影響而取消活動，因此悠遊卡公司宣布改成線上預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個，總計限量28,000個，於6月3日至6月9日上午11時起開放預購，消費者可在7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商及PChome、momo購物網進行預購，預計7月初各通路即可陸續取貨。

▲▼PS DS4造型悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

▲酷炫又可愛的DS4造型悠遊卡，讓許多電玩迷想入手。（圖／記者邱倢芯攝）

不過DS4造型悠遊卡跟口罩一樣難搶，不只超商出現大批排隊購買人潮，momo、PChome等網購平台一開賣，上午及下午兩波預購也都火速秒殺，但同時間搶購人流太多，造成網站一度當掉，引來部分網友抱怨「傻眼 系統整個癱瘓 也太爛」、「卡死了！！」、「網頁不見了」。

有人幸運搶到以後卻是轉手再賺一筆，目前在Yahoo奇摩拍賣網站、蝦皮拍賣可發現有PS4手把造型悠遊卡上架，價格至少是原價的近5倍起跳，開價最低1,800元，價格一路炒到2,999元、3,600元、5,200元，比真正原廠手把還要貴，從拍賣頁面顯示「已售完」的狀態來看，願意下單的人還是不少，即使價錢翻了好幾倍，也抵擋不了想收藏的慾望。

網拍DS4悠遊卡（圖／網友授權提供）

▲DS4造型悠遊卡官方售價390元，網拍炒到千元起跳，讓網友喊扯。（上圖／網友授權提供、下圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣網站、蝦皮拍賣）

網拍DS4造型悠遊卡（圖／翻攝自拍賣網站）

網拍DS4造型悠遊卡（圖／翻攝自拍賣網站）

ET快訊
詹惟中前妻「主動提離婚」7年才爆出　分房多年沒嘿咻
何如芸被尪爆「已刷掉一棟豪宅」　方文琳神回一句
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

PS4手把造型悠遊卡炒價飆近23倍　原390元網拍轉賣8888元

康是美今起開放醫療口罩預購　1片約6元，限量2萬盒

宅生活也要保持好視力　東森妍美会葉黃素讓雙眼亮晶晶

疫情漸緩後首波觀光盛事　在京站看見台灣脊梁之美

出售頂好、Jasons Market！港商首發聲：促成台灣最大多元食品零售商

好市多網站也賣中衛彩色口罩了！1卡限購1盒265元⋯剛上架就完售

網購售中衛口罩2分鐘被搶光　網站流量突破switch開賣紀錄

先衝超商吃一波！天仁茗茶「﻿913茶王」變身冰淇淋了　立頓打造邪惡珍奶雪糕

奇摩購物、博客來開賣口罩不到10分鐘全賣光　還有4平台可以搶

享受親子時光　怎麼挑選家人吃了開心、媽媽安心的零食

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

PS4手把造型悠遊卡炒價飆近23倍　原390元網拍轉賣8888元

康是美今起開放醫療口罩預購　1片約6元，限量2萬盒

宅生活也要保持好視力　東森妍美会葉黃素讓雙眼亮晶晶

疫情漸緩後首波觀光盛事　在京站看見台灣脊梁之美

出售頂好、Jasons Market！港商首發聲：促成台灣最大多元食品零售商

好市多網站也賣中衛彩色口罩了！1卡限購1盒265元⋯剛上架就完售

網購售中衛口罩2分鐘被搶光　網站流量突破switch開賣紀錄

先衝超商吃一波！天仁茗茶「﻿913茶王」變身冰淇淋了　立頓打造邪惡珍奶雪糕

奇摩購物、博客來開賣口罩不到10分鐘全賣光　還有4平台可以搶

享受親子時光　怎麼挑選家人吃了開心、媽媽安心的零食

單親媽媽開門收到便當…抬頭看是男偶像！　「自行車親自載送」暖舉曝光

林鄭赴京報告「港版國安法」 談美制裁港...別做不利於他或名的事

跨出台北！橘色涮涮屋明年插旗台中　落腳新光三越中港店

馬沙溝關園2年預計6/25重啟　白天踏浪戲水、晚上浪漫露營賞煙火

SUGA新歌收錄「逼909人自殺邪教演說」韓媒再開砲　網震驚：防彈跟D社鬧翻了？

尾牙大王老公給附卡　米可白只刷家用「買名牌耳環靠自己」

買神級卸妝膏送20個立體口罩只到今晚0點！懶女生最愛、一罐搞定

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

首款配備微雲台的5G手機vivo X50系列擬於下半年登台

不斷更新／廖健富陽春砲先馳得點　首局兩隊1比1平手

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

消費熱門新聞

好市多開賣中衛彩色口罩！一上架就完售

全聯口罩組一片4元！民眾想單買

頂好走入歷史！網友分析唯一優點

5大網購6/3起開賣盒裝口罩　搶購方式一次看

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

康是美今起開放100萬片醫療口罩預購

10點先衝！愛買開賣「Switch動森機」現貨140台

網購中衛口罩10分鐘內賣光　還有4平台可以搶

全聯6/3開賣「口罩+酒精」組合

砸32億買下頂好、Jasons Market！家樂福聲明全文

中衛口罩2分鐘被搶光　網站流量破switch開賣紀錄

特力屋6／5開賣口罩每人可買50片

洪百榕快狠準一瓶搞定白髮染洗護

金牌TAIWAN罐藏巧思太欠買

更多熱門

相關新聞

高市海洋局《高雄海味》振興漁業　直播賣破300萬

高市海洋局《高雄海味》振興漁業　直播賣破300萬

為了行銷「海味高雄」，高雄市海洋局從今年3月起，就規劃了高雄市長韓國瑜的直播，透過臉書推銷高雄鑽石斑，在現場也示範石斑魚料理包括煙燻石斑及龍膽涮涮鍋等，肉質Q嫩彈牙，韓國瑜魅力再現，讓訂單有多達2千多筆，金額300餘萬元，龍膽石斑水餃非常搶手，甚至賣到缺貨，迄今民眾仍持續不斷回購。

悠遊卡年底未起色？柯允換董事長

悠遊卡年底未起色？柯允換董事長

民宅內7神明、2祖先牌位遭拍賣　網友：買的人幫忙拜祖先？

民宅內7神明、2祖先牌位遭拍賣　網友：買的人幫忙拜祖先？

限量PS4手把造型悠遊卡開放預購

限量PS4手把造型悠遊卡開放預購

橡皮筋「幸運手環」1條1000　網驚：售出了

橡皮筋「幸運手環」1條1000　網驚：售出了

關鍵字：

PS4手把悠遊卡DS4拍賣網拍

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

朱高正兒子慘遭後車輾斃　駕駛起訴

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面