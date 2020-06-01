悠遊卡今年交易金額未達680億？柯文哲允諾換掉董事長

▲台北市政府副秘書長陳志銘（左起）、悠遊卡公司董事長陳亭如、柯文哲備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡市佔率下滑，台北市長柯文哲曾誇口「6個月內殲滅敵軍」，市議員許淑華打臉，指悠遊卡公司營收持續減少，今年推出的悠遊付負評如潮。悠遊卡公司董事長承諾票證會做到650億至680億以上，許淑華要求，若未達標董事長就下台，柯文哲回說「這沒問題阿」。

許淑華說，悠遊付3月23日推出後負評很多，包括感應不佳、app速度慢，她原本有一張悠遊卡，用悠遊服後，卻不能用，因為要去設定新的虛擬悠遊卡，這都是問題，且限制20歲以上才能用，讓很多年輕朋友、高中生罵柯很難聽，負評看不完，他並指柯文哲曾說給他6個月時間保證殲滅敵軍，「你被敵軍殲滅了吧」。

柯文哲說，悠遊付20歲以下不能用，一定是中央法規卡住。悠遊卡董事長陳亭如表示，未成年可以申請，只要法定代理人同意，今天已經正式上線。

許淑華接著披露，悠遊卡公司104年至108年，營運17億收入減少1.26億，稅後淨利掉了35.4%，減少9276萬，你有用心經營？原本黃金金雞母，現在悠遊卡公司利多不見了。柯文哲強調，台北市六大公司是政策工具，不要當作營運公司，不是以盈利為目標，財務平衡就好，現在擴張階段，常要買刷卡機，他要邀游卡公司不要怕獲利減少。

許淑華說，悠遊卡投資控股公司轉投資最高的兩個單位，點鑽整合行銷及群信行動數位科技公司，這兩家公司不但虧損，群信更已解散列入清算，讓虧損更加擴大。柯文哲說，點鑽一直在虧本，已經要求人事費用降到最低，不賺錢真的要關掉。

許淑華批評，悠遊卡公司在柯文哲上任前體質很好，但柯上任後一直虧錢，難道你愛怎麼虧，就怎麼虧？一個悠遊付無法搞定，今年底若無法滿足市場需求，經營體系及投資事業體，她要求董事長下台。

柯文哲說，悠遊卡一定要做電子支付，只要不虧損，政策下令不把獲利當做KPI，電子支付應該早點做，但現在講都沒用，會早點追上去，若要設定KPI不是盈餘，是小額支付的總額上升。陳亭如說，票證會做到650億至680億以上，現在約630億。

接著柯文哲抱怨，「當初自己好心讓一卡通進來，結果怎麼可以...」，但許淑華要不要扯，有能力可以在同樣競爭市場上獲利，這就做專業CEO，要求KPI應為680億至700億。

陳亭如強調，悠遊付第一年目標是交易金額要30億，跟一卡通差不多，但一卡通已經上線2年，會盡最大努力，在上線12個月追上。許淑華如果董事長沒有辦法讓營運有好起色，要求年底沒有起色，要求董事長下台，換一個人管理，柯文哲回說，「這沒問題啊」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】