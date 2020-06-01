　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

悠遊卡今年交易金額未達680億？柯文哲允諾換掉董事長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲,台北市政府副秘書長陳志銘,悠遊卡公司董事長陳亭如。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府副秘書長陳志銘（左起）、悠遊卡公司董事長陳亭如、柯文哲備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡市佔率下滑，台北市長柯文哲曾誇口「6個月內殲滅敵軍」，市議員許淑華打臉，指悠遊卡公司營收持續減少，今年推出的悠遊付負評如潮。悠遊卡公司董事長承諾票證會做到650億至680億以上，許淑華要求，若未達標董事長就下台，柯文哲回說「這沒問題阿」。

許淑華說，悠遊付3月23日推出後負評很多，包括感應不佳、app速度慢，她原本有一張悠遊卡，用悠遊服後，卻不能用，因為要去設定新的虛擬悠遊卡，這都是問題，且限制20歲以上才能用，讓很多年輕朋友、高中生罵柯很難聽，負評看不完，他並指柯文哲曾說給他6個月時間保證殲滅敵軍，「你被敵軍殲滅了吧」。

柯文哲說，悠遊付20歲以下不能用，一定是中央法規卡住。悠遊卡董事長陳亭如表示，未成年可以申請，只要法定代理人同意，今天已經正式上線。

許淑華接著披露，悠遊卡公司104年至108年，營運17億收入減少1.26億，稅後淨利掉了35.4%，減少9276萬，你有用心經營？原本黃金金雞母，現在悠遊卡公司利多不見了。柯文哲強調，台北市六大公司是政策工具，不要當作營運公司，不是以盈利為目標，財務平衡就好，現在擴張階段，常要買刷卡機，他要邀游卡公司不要怕獲利減少。

許淑華說，悠遊卡投資控股公司轉投資最高的兩個單位，點鑽整合行銷及群信行動數位科技公司，這兩家公司不但虧損，群信更已解散列入清算，讓虧損更加擴大。柯文哲說，點鑽一直在虧本，已經要求人事費用降到最低，不賺錢真的要關掉。

許淑華批評，悠遊卡公司在柯文哲上任前體質很好，但柯上任後一直虧錢，難道你愛怎麼虧，就怎麼虧？一個悠遊付無法搞定，今年底若無法滿足市場需求，經營體系及投資事業體，她要求董事長下台。

柯文哲說，悠遊卡一定要做電子支付，只要不虧損，政策下令不把獲利當做KPI，電子支付應該早點做，但現在講都沒用，會早點追上去，若要設定KPI不是盈餘，是小額支付的總額上升。陳亭如說，票證會做到650億至680億以上，現在約630億。

接著柯文哲抱怨，「當初自己好心讓一卡通進來，結果怎麼可以...」，但許淑華要不要扯，有能力可以在同樣競爭市場上獲利，這就做專業CEO，要求KPI應為680億至700億。

陳亭如強調，悠遊付第一年目標是交易金額要30億，跟一卡通差不多，但一卡通已經上線2年，會盡最大努力，在上線12個月追上。許淑華如果董事長沒有辦法讓營運有好起色，要求年底沒有起色，要求董事長下台，換一個人管理，柯文哲回說，「這沒問題啊」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
即／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特
知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間
「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺
雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭：網上賣19
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

YouBike1.0淘汰車輛給枋寮？　簡舒培批：成為柯文哲的綁樁工具

中火未取得許可證前若重啟燃煤機組　中市府：依空污法送辦台電

TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

「逆時中」被指拉低北市府表現　陳佩琪怒嗆簡舒培：請行文總院「FIRE掉我」

炎亞綸醫生爸買早餐「他一次都沒吃過」　淚崩：找不到和父親相處方式

悠遊卡今年交易金額未達680億？柯文哲允諾換掉董事長

罷韓最後衝刺！高市民進黨部「104萬通電話+5萬封信」：撤換無心市長

士官傳輕生訊息、失蹤4天！　資通電軍指揮部回應了

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

YouBike1.0淘汰車輛給枋寮？　簡舒培批：成為柯文哲的綁樁工具

中火未取得許可證前若重啟燃煤機組　中市府：依空污法送辦台電

TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

「逆時中」被指拉低北市府表現　陳佩琪怒嗆簡舒培：請行文總院「FIRE掉我」

炎亞綸醫生爸買早餐「他一次都沒吃過」　淚崩：找不到和父親相處方式

悠遊卡今年交易金額未達680億？柯文哲允諾換掉董事長

罷韓最後衝刺！高市民進黨部「104萬通電話+5萬封信」：撤換無心市長

士官傳輕生訊息、失蹤4天！　資通電軍指揮部回應了

孫生這次真的走心！　被罵「打壓欺負培根」刷留言難過了：好心被雷親

中職／小聯盟可能不打　吳志揚邀旅美球員報名選秀

完美消化高難度舞蹈　唱功從不落下！INFINITE絕對夠資格成後輩經典

高檔牛排點全熟！母親遭轟「去吃牛肉麵」　主廚聽一句話哭了

德州宣布進入「災難狀態」　1000名國民兵進駐執法

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

千億賭王何鴻燊剛離世辦頭七！　何猷君、何超蓮IG取消關注

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特報」

中職／吳志揚建議全面開放觀眾　邀總統蔡英文一起看球

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

韓國瑜提停止罷免訴願　行政院直接駁回

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

台灣給WHO警告信？陳佩琪譏「硬拗」

陳時中行程爆滿　「緊閉雙眼擦汗」快熱暈

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

吳斯懷挺韓　賭100碗牛肉麵酸綠營

韓陣營「五不做」：拒對罷免公開談話

日本首波開放入境名單沒有台灣　外交部回應了

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

苗博雅憂：不投票恐成「滋養韓國瑜的養分」

更多熱門

相關新聞

北市民調墊底　柯：以前還有更爛

北市民調墊底　柯：以前還有更爛

《遠見雜誌》最新民調，在全台21縣市長施政滿意度中，新北市長侯友宜以87.1％位居第一，台北市長柯文哲則僅獲得52.3％墊底。民進黨議員許淑華1日質詢時檢討滿意度，柯文哲表示，跟去年比有進步，比去年高，民調一定會上升，不要緊張。

陳冠廷請辭　柯：別為新聞烏煙瘴氣

陳冠廷請辭　柯：別為新聞烏煙瘴氣

限量PS4手把造型悠遊卡開放預購

限量PS4手把造型悠遊卡開放預購

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

棄藍投白　謝立功：民眾黨較能發揮

棄藍投白　謝立功：民眾黨較能發揮

關鍵字：

悠遊卡柯文哲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面