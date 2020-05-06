台灣科技防疫登國際醫學期刊　陳其邁發表鑽石公主號大數據分析





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，不過，台灣靠著優異的防疫表現獲得國際肯定，其中「台灣模式」的科技防疫也獲得廣大討論。在「醫療資訊」領域排名第一的國際知名期刊「醫學網路研究期刊」近日就刊登以台灣大數據防疫為主題的研究報告，行政院副院長陳其邁則是以「第一作者」名列其中。

「醫學網路研究期刊（Journal of Medical Internet Research）」為「醫療資訊」領域排名第一的國際知名期刊，近期刊登一篇名為「內含在627,386名與入境台灣的鑽石公主號乘客接觸者的covid-19：大數據分析」的報告，探討台灣的科技防疫，第一作者為行政院副院長陳其邁。

除了陳其邁列為第一作者，其他作者還包含行政院資通安全處處長簡宏偉、行政院資通安全處諮議錢世傑、台灣大學公共衛生學院博士任小萱、台灣大學公共衛生學院博士許辰陽、衛生福利部健康保險署署長李伯璋、衛生福利部健康保險署組長李純馥、衛生福利部疾病管制署楊怡婷、衛生福利部疾病管制署陳孟妤、台北醫學大學口腔醫學院教授陳立昇、台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙、台灣大學公共衛生學院院長詹長權。

報告主要探討鑽石公主號的科技防疫，內容指出台灣到目前為止的感染率和死亡率之所以比其他國家低，成功的關鍵來自於善用大數據分析技術，對相關接觸者有效的追蹤，以及對需要隔離的人員進行管理和監視。

報告內容提到，超過3000名在搭乘郵輪的乘客，在1月31日於北台灣一日遊，五天後，船上爆發群聚感染，其中最早偵測到的病例可追溯自1月20日。而台灣透過行動電話訊號的智慧追蹤以及大數據分析，追查到曾經和這些乘客接觸627,386名民眾，並向他們發送細胞簡訊，提醒其進行自主健康管理、居家檢疫的內容。

報告結論強調，台灣透過結合大數據分析和智慧接觸追蹤技術、用於居家檢疫的自動警示簡訊，加上將疫情症狀相關檢測結果連結健保資料庫，與傳統的流行病接觸者追蹤方式相比，可以更有效的減少所需資源，進一步提升防疫效果。