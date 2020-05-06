博明稱「李文亮是五四精神繼承人」！華春瑩駁「他抱有偏見」：自以為了解中國

▲博明（Matt Pottinger）被華春瑩批自以為了解中國。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）日前表示，五四精神的繼承人是有公民意識的中國公民，像是新冠肺炎的吹哨人李文亮。不過，中國外交部發言人華春瑩今（6）日對此指出，博明自認為非常了解中國，但針對演講來看，其實是抱有強烈的偏見。

美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心（Miller Center of Public Affairs）4日在一場討論動盪時期的美中關係，邀請博明從美國觀點探討五四運動影響，他表示，現在五四繼承人就是有公民意識的中國公民，表現在做出的大大小小勇敢行為，其中李文亮醫生就是這樣的人。

華春瑩認為，美方有關官員自認為博明非常了解中國，但是從這篇演講來看，可能並不真正的了解中國，也不懂什麼是五四精神，因為對中國抱有強烈的偏見。

「美方有關官員錯了！」華春瑩回應表示，「五四運動爆發於中華民族危難之際，是一場徹底的反帝反封建的偉大愛國革命運動。五四精神核心是愛國主義。愛國主義流淌在中華民族的血脈當中，當代五四精神真正的繼承人，是具有愛國主義精神的中國公民。」

華春瑩續指，新的歷史時期，繼承和發揚五四精神，就是為建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興而奮鬥，這才是當代中國人真正的公民意識；面對新冠肺炎疫情，中國人民同舟共濟、眾志成城、不畏艱險、自強不息，取得了疫情防控阻擊戰的重大戰略成果，這才是五四精神在當代最生動的體現。

她認為美國有關官員忘了，「五四運動的導火索是一戰後巴黎和會上，外國列強之間拿他們在中國領土上的特權私相授受，中國人民絕不接受喪權辱國」；101年後的今天，如果華盛頓還有人想在疫情問題上對中國甩鍋、推責，霸凌中國，14億中國人民絕不答應。最後奉勸美方的官員還是好好了解中國的歷史，還是多管管美國自己的事情。

▲華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



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