彰化2天2起死亡車禍！警5路段大執法3天　139縣道列重點

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市日前一名高齡82歲阿嬤穿越斑馬線遭拖板車輾過身亡，隔天下午發生20歲男子騎紅牌重機、行經139縣道自撞身亡。由於事故頻傳，彰化警分局決定自今（26）日下午1點起，展開為期3天的「交通大執法」，將針對5條重點路段加強取締超速、闖紅燈等違規行為，希望能有效降低事故發生率。

24日上午9點多，彰化市中正路與中民街口發生一起令人心痛的死亡車禍。一名婦人步行前往市場買菜，正當她穿越斑馬線時，一輛大貨車疑似因視線死角，未注意到婦人身影，直接撞上並導致其當場死亡。經調查，肇事駕駛酒測值為零，且駕照正常，詳細事故原因仍待釐清。

▲彰化市鬧區發生大貨車撞死婦人。（圖／民眾提供）

該路口鄰近三民市場與民生市場，平日採買人潮眾多，尤其事發當天是週末，街上更是擠滿了購物民眾。地方民眾感慨，在這樣人車熙攘的路段，車速本應不快，卻仍發生如此嚴重的事故。

無獨有偶，芬園鄉139線大彰路五段，25日發生一起嚴重機騎士自撞身亡事故。年僅20歲的紅牌重機騎士，疑似行經彎道自撞後噴飛，救護人員抵達時已無生命跡象，緊急送醫後仍傷重不治。這已是該路段一個多月來第二起紅牌重機嚴重事故，上一起造成騎士重傷，頻繁的意外也引發地方民眾對該路段安全性的擔憂與討論。

面對連續兩天的死亡事故，彰化警分局不敢輕忽，決定自26日下午1點起至28日下午1點止，展開為期3天的交通大執法。執法重點路段為大彰路139縣道、彰南路、彰興路、金馬路及省道台一線中山路等5路段。

警方將針對「超速」、「闖紅燈」等重大違規加強攔檢與取締，同時也呼籲駕駛人行經路口務必減速慢行、注意行人，騎士則應注意車速控制與路況，共同維護道路交通安全，避免悲劇再次發生。

