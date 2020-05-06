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LIVE／擴大紓困加碼1萬申請首日湧人潮　龔明鑫3點上火線說明

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▲汐止區公所，民眾申請紓困狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民眾申請紓困狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌指定政委龔明鑫為「紓困陳時中」，每天要上火線向民眾說明最新紓困進度。6日是政院擴大紓困加碼1萬申請首日，不過，卻被民眾抱怨申請手續繁雜，對此，龔明鑫也將在下午三點召開記者會，回應外界相關時事。《ETtoday新聞雲》全程直播。

行政院將於6日下午三點召開行政院紓困振興方案「身心障礙者勞工協助措施」記者會，由政委龔明鑫、勞動部次長林明裕出席。龔明鑫除了將說明協助措施，也將針對時事做出回應，6日焦點將在擴大紓困加碼1萬申請上路首日的相關議題。

新冠疫情衝擊，行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，從6日起開始申請，不過由於「紓困計算方式」有點複雜，引發部分民眾抱怨。

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