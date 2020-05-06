賴士葆批紓困政策整死老百姓：蘇貞昌不道歉還找別人替罪

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎衝擊民生，行政院4日宣布擴大急難紓困方案，但由於申請作業繁複、部分工作難以提出工作證明，及倉促上路造成相關基層單位來不及反應，引發民怨。對此，國民黨立委賴士葆6日在臉書直播痛批該政策「整死老百姓」，追根究柢是執政者把防疫紓困振興政治化，想從中得到最大政治利益。

根據影片內容顯示，賴士葆除了指出申請紓困補助的手續繁雜、都要證明，引發民怨外，還舉出有些方案要跟縣市平均生活費比較，因此賴就直批，「請問老百姓會知道平均生活費嗎？只有政府機構才知道…這就做整死老百姓」。

賴士葆認為，這次明明政府在灑錢，民眾應該很高興，結果卻被罵翻天，而原因就是出在現在官員的政治考量，且好大喜功、急於表現，520新任期將至，「內閣會不會換」，行政院長蘇貞昌出了這麼大的包，自己不道歉，卻找被稱做「紓困陳時中」的政委龔明鑫當替罪羔羊道歉，「清楚看到他不負責任，最大闖出的禍就是蘇院長」。

賴士葆質疑，蘇貞昌一切還沒準備好，為何急著宣布紓困方案？會出這麼多問題，都是因為官員躲在冷氣房做決策，不接地氣，大家很清楚紓困補助不是政府借的錢，「是向子孫借的錢」，結果為了政治利益考量，把這麼好的事情搞得一蹋糊塗。

賴士葆同天另一篇發文則補充，綜觀全世界都在發放的疫情紓困金，台灣絕對是數一數二最繁複擾民的設計，「不要說在街頭賣口香糖和舉廣告牌的弱勢民眾搞不清請領規則，民眾要備齊銀行、勞保局、國稅局、戶政事務所、及雇主的文件就不容易，有些個體戶根本拿出雇主證明」。一般人看了這些繁雜的規定都頭昏腦脹，這些立意都是為了排富，但是不能簡政便民，好意也變成歹意了。

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