蔡英文稱紓困就會發現金　江啟臣質疑文字遊戲

▲國民黨22縣市議會黨團同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎疫情，國民黨16日上午串連全台22縣市議會黨團同步召開記者會，黨主席江啟臣、副秘書長李彥秀一同出席前往台北市議會，號召「紓困發現金、防疫要口罩」。江啟臣提到，行政院長蘇貞昌、總統蔡英文臉書同步發出「紓困就會發現金」的貼文，質疑「不曉得是玩文字遊戲，還是真的採取國民黨的呼籲」。

江啟臣說，國民黨在22縣市議會黨團，共同召開連線記者會，就是要呼籲蔡政府，疫情當下苦民所苦，國民黨提出紓困排富發現金，是民眾遭受疫情影響下，最需要、最能夠救急的幫助，希望蔡政府看到民意需求。

江啟臣強調，國民黨呼籲絕不是嘴巴講，在立院提案修正動議，希望紓困條例修正案，能夠多加1千億，拿來做為紓困發現金且排富的預算。

為什麼提出發現金政策？江啟臣說，世界各國包括日本、美國、韓國、新加玻，經濟表現不輸台灣，但他們為了紓困，幾乎都採取發現金，就連美國財政部正式發出支票，上面還印有川普名字，全美有8千萬人以上，能夠收到。

江啟臣認為，台灣防疫工作相對穩定，感謝辛苦防疫人員，但面對排山倒海而來的經濟壓力，國際貨幣基金（IMF）預估下修到負成長4%，這是過去以來從沒對台灣做出這麼糟的，正是一個警鐘，國民黨必須為民眾發聲，建議民進黨提供民眾必要口罩，紓困上發現金。

江啟臣指出，經過這一兩個禮拜呼籲，也看到行政院長蘇貞昌、總統蔡英文臉書同步發出「紓困就會發現金」的貼文，不曉得是玩文字遊戲，還是真的採取國民黨的呼籲，如果是的話很歡迎，可以討論怎麼發、怎麼排富。

江啟臣說，否則依現在政院版本，不像是其他國家發現金方法，因為有門檻問題、申請手續問題，唯一不用任何資格可以直接得到補助，其實就是弱勢津貼1500元3個月，約87萬人得到照顧，但與全台受僱800萬人，比起來根本是根本杯水車薪，紓困排富發現金做法，絕對是民眾支持的方式。

黨團書記長陳重文表示，中央編列600億紓困預算，其中3400萬補助地方民政系統的里長及里幹事，其他由中央統籌，跟地方需求相差非常大，質疑「美其名是紓困，事實上是綁樁」。防疫人員苦不堪宜，更沒有津貼補助，呼籲中央別忘了警消、環保健康中心人員津貼。

北市議員王鴻薇指出，排富條款為所得稅率30%以下，每個人可以得到6千到2萬的現金，跟民進黨在洗「已經發現金啦」是不一樣的，她強調所有的薪資補助當然是發現金。

北市議員王欣儀說，「蔡英文總統不要打臉蔡英文主席」，SARS期間前總統馬英九發消費券，蔡主席要求發現金，過去的蔡主席到哪裡？要順國際潮流嗎？「不只是順時中，而是要順民意」。

北市議員汪志冰說，疫情階段中，能夠救命的只有兩樣，一個就是口罩，就是錢，針對酷椪券、振興券，都是後面階段，現在發下去，大家沒辦法消費，現在盡量不要出門，即使手上有酷椪券，也沒辦法去消費，無法達到民進黨想要的效果。

汪志冰強調，大家要付房租，孩子要家用，很多小家庭、弱勢家庭都在嗷嗷待哺，推出這樣的政策，「看得到吃不到」，民眾苦在心裡，沒有平台可以發聲，希望民進黨不是用文字方式搪塞。