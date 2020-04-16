1988紓困專線提供民眾諮詢　經濟部：24小時全年無休

▲行政院會後記者會。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

為因應新冠肺炎疫情的衝擊，中央各部會已依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第九條第三項的規定，訂定各項營運困難產業事業紓困振興辦法。而經濟部也成立「1988紓困振興專線」，全年無休提供民眾及企業即時性的諮詢服務。

經濟部表示，鑑於各項紓困振興的措施分散於經濟部、交通部、農委會、文化部、財政部、勞動部、內政部、教育部、衛福部、客委會、原民會等相關部會，行政院也視疫情發展提出相關加碼措施，為利企業或民眾能即時瞭解各部會紓困與振興措施。

經濟部提到，行政院指示他們成立「1988紓困振興專線」，提供民眾及企業即時性的諮詢服務，該專線正式於109年3月27日開通。

經濟部指出，「1988紓困振興專線」為免付費專線，民眾或企業以手機或市話直接撥打1988即可接通客服專員，可提供各部會紓困振興措施諮詢服務，並可協助轉接各部會業務專責窗口；且1988目前配置30席電話客服、10席文字客服，亦提供英文服務，服務時間為每日上午8時30至下午6時30分，全年無休。

經濟部表示，經濟部網站紓困振興專區亦有連結智能客服，已收錄民眾常見問答，可24小時接受線上提問。自開通日迄今，電話及文字客服已服務超過1萬5千通次，智能客服提供超過3萬個回答數。

經濟部提到，希望透過單一專線1988的服務，讓有紓困需求之民眾及企業，不必多方查找網站資訊，就可以「方便一點」獲得清楚訊息，而客服中心也會後續協處或追蹤民眾及企業需求。