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防疫新主張！　彰化議會國民黨團：就是要現金跟口罩

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▲國民黨彰化縣議會國民黨團召開防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國民黨彰化縣議會國民黨團召開防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨各縣市黨團今天同步召開「紓困發現金 防疫要口罩」記者會，上午彰化縣縣議會呼籲政府拋棄補釘式紓困方案，直接「發現金」給全國民眾，帶動基本消費行為，擴大內需市場，同時簡化各行各業紓困申請手續，讓看不到結束的疫情裡，對國內經濟衝擊化減到最小的影響。

具黨團提出的資料顯示，統計到3月底為止，放無薪假人數飆升到7916人，勞動部長更公開表示到今年第4季，無薪假人數可能會突破2萬人，但政府所提出的各種紓困方案，都訂有相當門檻且需要經過申請核可後才能獲得補助，政府為了紓困將預算「移緩濟急」，但結果卻都是「緩不濟急」。

▲國民黨彰化縣議會國民黨團召開防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國民黨更主張，「艱困企業協助」、「紓困觀光產業」、「紓困農戶、農團、農企及其他相關企業等」3項合計約582億預算，應該比照統籌分配税款提供14%，就是81.5億以上，由地方政府自行另立紓困辦法，由地方政府自行調配，讓產業紓困更加精準到位。

議長謝典林與議員白玉如都表示全球各國正處於防疫階段，經濟都受到影響，民眾生活很不容易，很多國家都採取發放現金來照顧民眾與提振經濟，呼籲建議中央政府也應該採取相同的措施來照顧百姓。

▲國民黨彰化縣議會國民黨團召開防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

議員曹嘉豪表示，近日氣候與氣溫及端不穩定，排隊買口罩的民眾相當辛苦，政府要苦民所苦，建議政府要改變發放方式或增加個人領取數量，才不會讓百姓們一天到晚在排隊，顧黃水花議員也表示民眾一直在戴口罩排隊買口罩，是浪費時間和口罩的行為，政府應該想出更有效率的政策，來苦民所苦。

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