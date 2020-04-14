身穿小米T恤…陳其邁《森友會》人物曝光　網狂求這張圖QR Code：想參觀島嶼





▲陳其邁表示，「進化啦！口罩實名制」。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》風靡全球，繼行政院長蘇貞昌日前公布自己的《動物森友會》人物長相，並且宣導不會下架該遊戲之後，行政院副院長陳其邁也跟上風潮，14日於臉書上PO出用《動物森友會》人物來政令宣導的圖片，引起網友狂問「怎麼可以不附QR Code」、「有開放島參觀嗎？」

「進化啦！口罩實名制。」陳其邁14日在臉書上PO出《動物森友會》的圖片，提醒民眾15日起4歲至8歲的小童口罩試辦網購，登入eMask系統後，只有只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項。另外，再購買前也要先確定口罩尺寸約為寬度在12公分以下、對折長度在8公分以下。

陳其邁表示，4月23日起，將恢復兒童口罩購買年齡限制，16（含）歲以下的健保卡才能購買兒童口罩，短缺破損可以立刻換，但口罩款式花色無法挑選，「能防病毒的，都是好口罩喔！」

陳其邁政令宣導文章也結合時下最受歡迎的遊戲《集合啦！動物森友會》，只見他的遊戲角色戴著黑色棒球帽，身穿自己繪製的疑似愛貓小米照片，地板上則用遊戲中「我的設計」功能，繪製且拼出「有政府請安心」圖片。

網友們對此表示，「我們有超貼心的政府」、「滿滿的貼心與感動」、「有政府團隊 全民都安心 太棒了」、「謝謝政府為小童著想」。

不過也有部分網友歪樓，想要陳其邁地板上的「有政府請安心」圖片QR Code，將圖片貼在自己的《動物森友會》島嶼中。網友們提到，「想要這圖的QR Code啊」、「政令宣導怎麼可以不附QR Code」、「動森版太強啦」、「有開放島參觀嗎XD」。

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