案393旅美30年「有無健保」惹議！陳時中緩頰：不管是誰，都會用國家力量治療

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎案例案384太太（案393），由於先生案384已經確診，案393在3/29就出現症狀，最後仍搭機返台，引發網友撻伐。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）指出，不管有沒有健保，不管是國人還非國人，只要在台灣確診，都會用國家的力量來治療他，第一是對國人有責任，對非國人則是國際間的互助。

案393在3/29就出現症狀，但仍在4/11晚間搭機返台，返台後直接依照流程送往醫院採檢，在昨（13）確定染疫，由於案393在1990年就赴美，長期旅美30年，指揮中心原先說明案393有健保身份，因此引發網友不滿，之後又隨即改口「沒有健保身份」。

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對於健保身份的爭議，陳時中說，面對這次疫情，不管不管有沒有健保，不管是國人還非國人，都會用台灣的力量來治療他，避免確診者變成國際人球，每個國家都把社會的責任盡好，那全球擴張就會變慢，這是每個國家都應該要做的事情。

另外，他也呼籲，社會不要對確診者有過多情緒，確診者「誠實以對」是對的，如果背後加了太多處分，那誠實以對的效果就會大打折扣，代價就變成要做大量普篩，可能效果還不見得比較好，所以還是呼籲疫調要誠實。