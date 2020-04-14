小童口罩明起全網購　陳時中剖析2原因「分配較少、難適當均配」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，實名制2.0第五期網購自4月15日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4-8歲小童立體口罩，一樣透過eMask口罩預購系統預訂。另外，因成人購買兒童口罩比例過高，將恢復兒童口罩購買年齡限制，16（含）歲以下健保卡才能購買。

指揮官陳時中表示，1-8歲小童立體口罩主要是考量分配比較少，也很難在藥局買到適當平均分配，因此推行網路購買，通用性也比較低。口罩現在有小於8公分的、有9.4公分的、9公分的，目前兒童分為平面口罩和3D口罩，有大於8公分的，也有大童口罩，成人3D口罩跟大童口罩差不多，也有小童口罩是小於8公分。

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針對部分藥局買不到兒童口罩，陳時中表示，口罩達到均勻配送很困難，有一定流程在，因此把一部分放到網購來，希望大家不要白跑一趟，要達到均勻配送需要一些時間，基本上會標示在地圖上，讓民眾知道這地方還有什麼樣的口罩，小童的口罩直接去網購，一方面減低配送壓力，也減輕藥局裡民眾買不同口罩時遇到的問題。

▲▼陳時中拿小童口罩拿來比對，跟大家說明小童口罩大小。（圖／ETtoday攝影中心攝）

指揮中心表示，因開放成人購買兒童口罩後，經統計有近四分之一的兒童口罩由成人買走，為保障兒童優先使用兒童口罩的權利，4月23日（四）起恢復，兒童口罩年齡購買限制，僅有16（含）歲以下健保卡才能購買兒童口罩。Emask網路預購則配合4月23日起的取貨時間，從第五期的預訂時間4月15日至4月17日，取貨時間為4月23日至5月6日開始實施。

小童立體口罩尺寸約為對折長度在8公分以下、寬度在12公分以下。民眾登入eMask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項。

陳時中提醒，購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同，也建議家長可以儘快幫孩童的健保卡綁定家長手機的健保快易通APP，就可以方便幫孩童進行網購。

另外，需特別注意的是，因兒童口罩與成人口罩單次可購買片數不同，預購繳費金額亦不同，繳費時可與他人合併結帳，但各筆訂單運費仍要分別計價，一旦完成繳費，即無法更換品項；另因製作小童口罩廠商眾多，花色款式及實際尺寸皆略有差異，恕無法提供挑選，除非在領取門市現場發現有破損短缺，一旦離開，則難提供退換貨服務。

▲小童立體口罩網路預購。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）