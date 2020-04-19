口罩全賣完了！藥局門口貼「是認真的」沒效果　公告溢無奈感：請看我一眼

▲藥局不僅公告口罩賣完，還強調「是說真的」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

健保藥局藥師代售實名制口罩至今超過70天，每家藥局分裝和代售口罩更超過5萬片，藥師忙碌之餘還要重複回答一樣的問題。就有一名女網友在《Dcard》貼文「被問到崩潰的藥局」，心疼家裡附近的藥局，明明有時已經貼上「口罩沒了」的公告，還是有民眾硬是要問，「放過他們吧！感覺藥局已經無奈到懷疑人生了。」

這位女網友貼出照片，「家裡附近的藥局每天都有大排長龍的口罩隊伍，感覺藥師們每天都是一場硬戰」，但就算藥局已經在門口貼上「口罩沒了」的公告，還是會有一堆人上前詢問，所以他們在公告旁邊又加了備註。只見藥局先是在門口貼「成人、兒童口罩售完」，一旁再用黃色告示強調「我是說真的」。

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▲結果公告了，還是有人一直問，藥局只好再貼一張「請看我一眼」。（圖／翻攝自Dcard）

看到這一幕，原PO忍不住直呼「完全可以感受到無奈的心情，大家別不相信啊XD」，也心想，藥局都貼成這樣，狀況應該會好一點。沒想到過了一陣子，藥局在「我是說真的」旁邊再貼一張告示，這次直接用顯眼的紅字印著「請看我一眼」，讓女網友也為藥局苦笑「大家真的毋湯再不信邪，放過他們吧，感覺藥局已經無奈到懷疑人生了。」

看到貼文後，其他人也紛紛為藥局感到不甘，「真的被問到發瘋的藥局，辛苦他們了」、「我家附近的藥局直接在門口擺了一台大聲公，重複播放國台語雙語的『口罩已經賣完了，已經賣完了，拜託不要再進來問了』」、「顧客永遠只想看他們想看的、聽他們想聽的，字再大，聲音再大都沒用啦」、「就算跟他說沒了，還是會換個人再問一次。」

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