蔡英文登上《富比士》　總統府曝光關鍵原因

▲蔡英文登上富比士。（圖／翻攝富比士官網，下同）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，而台灣的防疫表現備受國際關注，美國知名雜誌《富比士》刊登多位女性領導人對抗疫情的表現，總統蔡英文被列於其中。對此，總統府14日表示，關鍵在全體國人的團結一心，台灣的防疫才會有這樣的好成績，也讓世界看到台灣人的努力與傑出。

《富比士》13日以「對新型冠狀病毒做出最佳反應的國家有什麼共通點？女性領導者」為題，列出多國女性領袖，其中除了蔡英文之外，還包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、冰島總理卡特琳·雅各斯多提爾（KatrinJakobsdóttir）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、挪威首相艾娜·瑟爾貝克（Erna Solberg）、丹麥總理梅特·佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

該文指出，從冰島到台灣，從德國到新西蘭，婦女正加緊向世界展示如何在紛亂中管理國家。其中，最早也是最快動作的是蔡英文，早在1月，在新冠肺炎的第一個跡象時，她採取124項措施來阻止這種傳播，而不必訴諸在其他地方已經很普遍的封鎖措施，她現在正向美國和歐洲發送1000萬片口罩，處理了CNN所說的「世界上最好的措施」，使疫情得到控制，目前僅6人死亡。

對此，總統府發言人張惇涵表示，總統認為，關鍵在全體國人的團結一心，台灣的防疫才會有這樣的好成績，也讓世界看到台灣人的努力與傑出。

至於台灣防疫表現與國際支援廣受肯定，張惇涵表示，這也都是政府上下一致將士用命，與全體國民共同努力所締造的成果，台灣也會繼續向世界展現國家實力與貢獻的熱誠。

另外，國際媒體對女性領導的肯定一事，張惇涵說，這也是台灣所堅持的性別平權進步價值的體現，相信台灣會持續往這條道路前進。