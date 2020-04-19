敦睦艦隊準備3萬片口罩　海軍副司令坦承官兵都沒戴

▲海軍副司令梅家樹。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃巈禾／台北報導

敦睦艦隊累計24人確診新冠肺炎。國防部副部長上將張哲平19日在記者會上表示行前有準備3萬片口罩，一同出席記者會的海軍副司令梅家樹則坦言，從事戶外帛琉當地表演活動的人員，確實沒戴口罩。

海軍敦睦艦隊由磐石艦、康定艦與岳飛艦組成，3月5日從左營軍港出發，3月12日至15日停靠帛琉，由於帛琉港口條件艦至，三艘軍艦無法全數停靠，由康定巡防艦代表進港。

我國18日公布3名新冠肺炎確診案例，都在磐石軍艦上，兩位是政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，另一位是敦睦艦隊士官，該3名確診者在海上已出現症狀，直到下船後自行就醫後才得知確診，事情爆發後，艦隊其餘700多人都集中到各地檢疫所隔離，並進行全員採檢。

梅家樹18日斬釘截鐵指出，官方在船上、船下活動都有戴口罩，但根據我駐帛琉大使館3月在臉書張貼的照片，照片中的人沒戴口罩。駐帛琉大使周民淦臉書的一則影片中，穿著海官衣服者與正妹跳舞過程中都沒戴口罩。

我國19日宣布採檢結果，新增21人確診，加上18日公布的3人，共計24人確診，都是在磐石艦上。梅家樹為此在中央疫情指揮中心記者會上鞠躬道歉，並表示，敦睦艦隊這次任務期間防疫工作沒做好，造成人員感染新冠肺炎，在此代表對社會大眾致上最大歉意。

針對口罩部分，梅家樹坦言，18日沒說清楚，後來有做資料和比對，當時因應帛琉的狀況，且帛琉無確診案例，與館方做了協商，所以相關官式拜會，以及從事戶外帛琉當地體育與表演活動時，部隊時間點參與人員沒攜帶口罩，後續相關人員休假，確實有遵守全程戴口罩的規定。

張哲平則說，執行前，大家有評估哪些防疫作為，符合指揮中心的指導和要求，在行前整備的時候，口罩準備了3萬多份，官兵每人1片，可以用45天，防護衣跟酒精都一樣，比照需求來準備，並沒兩派意見有爭議的狀況。





▲海軍到帛琉沒戴口罩，還跟正妹牽手跳舞。（圖／翻攝周民淦周民淦臉書）

▲海軍到帛琉沒戴口罩，還跟正妹牽手跳舞。（圖／翻攝周民淦臉書，下同）