武漢男網購運動鞋　收包裹看到「兩包口罩」...背後原因暖哭

▲武漢一名男子網購球鞋，賣家特地贈送兩包口罩。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

湖北省武漢一名張姓男子，日前在二手交易平台購買一雙運動鞋，沒想到，收到包裹以後，他開箱時看到的第一樣東西卻是兩包口罩。原來，賣家得知買家來自武漢，為了替武漢防疫加油打氣，便送上兩包口罩，還留下一張紙條，寫著「我也想用自己的一份力量為武漢做貢獻」，讓網友直呼太暖心。

《楚天都市報》報導，武漢市民張先生9日花了人民幣80元，約台幣330元，從二手交易平台購買一雙運動鞋，包裹12日寄到武漢。

當天他打開鞋盒時，看到有兩包口罩，立刻尖叫，「賣家太好， 還給我們送口罩！」之後，他的妻子也走上前，發現鞋盒裡還有一張紙條，上面寫著，「我也想用自己的一份力量為武漢做貢獻，武漢加油！我明年一定會來看櫻花的！」

報導指出，張先生和妻子看到留言後，眼淚瞬間奪眶而出。張先生也馬上聯繫賣家，除了表示感謝，與歡迎賣家到武漢賞櫻。張先生的妻子則把影片上傳網路，引起網友熱烈討論，紛紛為賣家點讚。

有網友說，「把老闆的鏈接發出來，湖北人去光顧，不為口罩只為感恩！」、「此時此刻我在吃麵，突然淚流滿面，這是真的。」、「滿滿的感動，瞬間濕了眼睛，為賣家點贊，為武漢加油!」也有武漢網友分享經驗，「前段時間網購，都已經付款了，老闆看到收貨地址是湖北，主動退了一點錢，說我們是重災區，要給我優惠。」

▲武漢已於4月8日解除封城。（圖／路透社）