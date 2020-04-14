街友沒戴口罩群聚北車　王欣儀批柯文哲：防疫措施淪表面功夫

▲有民眾陳情台北車站附近的許多街友未配合北市府的「街友防疫措施」，恐成為防疫一大破口。（圖／王欣儀議員辦公室提供‵，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員王欣儀14日提出書面質詢，以「街友防疫措施淪為表面功夫，恐成防疫一大破口！」為題指出，接獲民眾拍照陳情表示，新冠肺炎疫情嚴峻，卻發現台北車站附近的許多街友、遊民未配合北市府的「街友防疫措施」，如未戴上口罩或保持安全距離，更遑論勤洗手，擔心若市府輕忽漠視問題，不加強稽查，遊民問題會成為防疫一大破口。

王欣儀認為，疫情持續延燒，政府宣導民眾勤洗手與戴口罩，外出時務必保持安全社交距離，然而沒有「家」的街友、遊民無隔離處所，缺乏防疫、禦寒物資，尤其近期氣溫變化劇烈，街友、遊民免疫力差，加上台北車站人來人往進出者眾，如此衛生狀況恐成防疫死角。

王欣儀提到，上周中央氣象局發布低溫特報，中部以北地區從12日晚上到14日清晨出現10度以下低溫，針對不願接受收容的街友，新北市政府立即送上防寒及防疫物資包，除提供暖暖包、睡袋、外套等，還有1周份的5片口罩；另除給予禦寒物資外，目前也有「17家合約旅館」，可提供街友1至2天的緊急避寒安置服務，能短時間入住，維護生命安全。

王欣儀提及，針對台北車站防疫措施，北市府社會局先前表示，會與中央部會合作，定期進行聯合訪視，發放防疫宣導單張，關懷身體健康情形並量測體溫，增加訪視關懷頻率，提供小瓶裝酒精並每週定期發放口罩，若遇低溫將開設避難所；但就陳情民眾提供的照片及敘述，仍見該處遊民並未戴口罩、也有未保持安全距離的情況，顯見對外表示的舉措如同行禮如儀、只做表面功夫，根本並未發揮實質功能效益。

王欣儀強調，防疫期間，市府不應忽視以對且務必要更加小心謹慎，對於不願配合防疫的街友遊民，須拿出更積極有效的作為及必要的防範措施，確實阻絕防疫破口，以保護民眾也保護街友、遊民，安全共同度過疫期，相關處理情形，請台北市長柯文哲、台北市政府社會局、衛生局於7日內回覆。