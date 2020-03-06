美國「檢測工具不夠」　川普責怪歐巴馬…獨立媒體另揭原因

▲美國副總統潘斯坦承檢測工具短缺。圖為總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）於5日坦言，國內篩檢工具短缺，原本預計本周末準備好100萬份檢測設備的目標無法實現。總統川普4日批評，歐巴馬政府的一項決策阻礙了現在的篩檢工作。獨立媒體ProPublica則指出，這項問題應該歸咎於疾病管制與預防中心（CDC）採用自行開發卻存有技術性問題的檢測工具。

▲美國副總統潘斯坦言沒有足夠檢測工具。（圖／達志影像／美聯社）



BBC報導，美國食品藥品監督管理局（FDA）局長海恩（Stephen Hahn）於2日表示，本周末以前將能準備好將近100萬份的篩檢工具。但擔任防疫指揮官的潘斯5日卻坦言，這項目標無法實現，「我們目前仍沒有足夠的檢測（工具）以達到我們預期的未來需求……距離確保檢測可用性還有一段距離。」他說，政府委託的供應商下周末以前將在全國發送篩檢設備，屆時多達120萬國人可以接受檢查。

根據《衛報》，川普4日表示，「歐巴馬政府在篩檢方面做了一項決定，結果非常不利於我們現在正在做的事情。我們幾天前取消了這項決定，如此一來，檢測可以更精準快速地實施。」CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）曾透露，過去私人實驗室可以發展臨床試驗，但「在前任政府時受到管制，如果有人想要這麼做，就必須向FDA提出申請。」不過，也有學者指出，他們不知道前屆政府發布過任何阻礙大學、私人實驗室緊急開發篩檢的規定。

▲美國獨立媒體指出，國內檢測儀器短缺，應該歸咎於CDC的決定。圖為華盛頓州柯克蘭醫療人員護送新冠肺炎患者。（圖／達志影像／美聯社）

紐約曼哈頓獨立媒體ProPublica指出，許多公衛專家先前就曾批評CDC對於篩檢資格的狹隘定義，雖然之後宣布放寬標準，但可能已導致病毒在美國傳播而沒有被發覺。此外，國內各實驗室檢測工具短缺與速度遲緩，也應歸咎於CDC沒有採用世界衛生組織（WHO）建議的檢測方式，而是選擇自行開發、分送篩檢工具；然而工具卻存在技術問題，有時候會錯誤判別沒有感染的樣本。



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