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不畏疫情！川普「照跑造勢活動」自認很安全：民主黨也辦很多場

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▲川普,造勢,北卡羅來納州。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普到北卡羅來納州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天強調，競選集會不會讓支持者置身於感染或散播新冠肺炎病毒的風險中，也堅稱美國已做好萬全準備，因應新冠肺炎疫情。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）被問及這項問題時說，「我認為繼續在全國各地頻繁舉辦造勢活動，非常安全。」

尋求在11月大選贏得連任的川普說，「你可以把這個問題丟給民主黨人，因為他們也有很多造勢活動。」

房地產大亨川普與大型製藥公司的領袖開會商討控制疫情的辦法後，預計今天稍後在北卡羅來納州舉行另一場造勢活動。

川普說，「我們已要求他們加快研發疫苗的腳步。」

新冠肺炎在全球擴散之際，美國倖免遭嚴重波及，然而華盛頓州在2月29日通報美國首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡案例，3月1日晚再通報第2人病故，迄今累計6人死亡，主要集中在金恩郡（King County）。

此外，紐約也通報首起確診病例，患者是一名39歲的女性醫護人員，最近剛從伊朗返國。伊朗如今已淪為新冠肺炎重災區。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，「總地來說，這將出現更多確診病例，這點毫無疑問。這裡是紐約，我們是世界的樞紐。」

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