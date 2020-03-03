信徒拒配合防疫調查　南韓新天地幹部：「社會仇恨與歧視」是主因

▲南韓疫情爆發，大約60％患者與新天地教會有所關聯。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

南韓新冠肺炎疫情擴散，目前累計4812例、29死，其中大約60％患者與「新天地教會」有所關聯，當局正試圖追蹤26.6萬名信徒，但許多人卻沒有回應調查電話。國際傳教部主任金信昌（Kim Shin-chang，音譯）表示，教友們可能是擔心信仰被揭露以後，遭遇社會仇恨、歧視與汙名，因此不願配合當局防疫工作。

南韓目前累計4812例，其中大約60％患者與新天地教會有關，首爾官員因此針對該教派12名領導人提出過失殺人的指控。政府呼籲，如果信徒曾與確診患者接觸，無論是否出現症狀，都應自我隔離，也正在積極追蹤一共26.6萬名教友，卻有至少1000人沒有回應調查電話。

《法新社》（AFP）報導，新天地教會的國際傳教部主任金信昌坦承，許多成員沒有回應、配合公衛當局的調查，是出自對於「汙名化」的恐懼，「社會上對於我們成員的仇恨與歧視無所不在。許多人擔心，如果信仰被揭露的話，將會失去工作或者加劇家庭衝突。但我們呼籲成員向當局吐露一切。」

南韓新天地教會1984年成立，國內一共有12個分支機構，信徒眾多，但時常被譴責是邪教，如今因疫情爆發遭遇責難與批判，尤其其中一名61歲女性成員被懷疑是「超級傳播者」，教派面臨前所未有的輿論壓力，教主李萬熙2日召開記者會，跪地磕頭、行大禮向社會大眾致歉。

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