美國首宗死亡病例「感染途徑仍不明」！學者：病毒已在華盛頓州傳播6周

▲美國學者推測,新冠病毒可能已在華盛頓州傳播6周。圖為華盛頓州柯克蘭的醫療人員護送新冠肺炎病患。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國新冠肺炎(Covid-19)疫情擴散,目前累計83人染疫,境內首宗確診與第一起死亡病例都發生在華盛頓州(Washington State)。衛生與公共服務部長阿澤(Alex Azar)於1日表示,病逝的50多歲男性感染原因依然不明。福瑞德哈金森腫瘤研究中心、華盛頓州大學的學者研究指出,新冠病毒可能已在州內傳播6周。

《路透社》報導,衛生與公共服務部長阿澤(Alex Azar)於1日表示,美國第一起死亡病例的感染途徑依然不明,這名50多歲病患沒有與任何確診患者,或者具有中國旅遊史的人接觸,也不曾到訪疫區。

阿澤表示,聯邦與州政府仍在持續調查這名患者究竟如何染疫。他強調,雖然政府預期會出現更多病例,但相關單位都已採取積極防疫措施,且美國民眾感染病毒的平均風險依然很低,「我們擁有全世界最好的公衛體系來照顧我們」。

This strongly suggests that there has been cryptic transmission in Washington State for the past 6 weeks. 3/9