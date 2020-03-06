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酒駕沒有防疫假！　中市警嚴格取締展「零容忍」決心

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▲▼台中市第六分局執行例行性防制酒駕勤務。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中警方嚴格執行取締酒駕勤務，展現「酒駕零容忍」決心。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

中央政府取消全國性酒測，台中市長盧秀燕6日強調，「酒駕沒有防疫假！」台中會更加嚴格取締酒駕。警方也實施例行性防制酒駕勤務，並示範疫情期間所做的防護措施。包括不用酒精感應器改以目測、鼻嗅，並保持適當距離，執行酒測時戴上口罩、手套，若有疑似染病個案，將通報衛生單位協助處理，確保出勤警察健康安全。

民眾擔憂內政部宣布暫停全國性酒測，將讓酒駕者變本加厲，危害用路人安全。台中市長盧秀燕今天強調，「酒駕沒有防疫假」，會更加嚴格執法取締酒駕。

第六警分局下午立刻在河南路、甘肅路口進行例行性取締酒駕勤務，展現「酒駕零容忍」的決心，也讓有心酒駕者不要心存僥倖。民眾進到路檢點也都非常配合，但警方也攔查到一輛白色賓士，開車男子竟無照駕駛，雙方雖有火氣，但最後員警依法開單後，平和落幕。

▲▼台中市第六分局執行例行性防制酒駕勤務。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼第六分局執行例行性防制酒駕勤務，民眾均十分配合。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中市第六分局執行例行性防制酒駕勤務。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中市第六分局執行例行性防制酒駕勤務。（圖／記者李忠憲攝）

第六分局交通組長蔡榮錠表示，酒駕取締是全天候任務，針對清晨宿醉、午宴飲酒、晚宴飲酒等不同時段潛在族群，不分時段、全天取締，守護市民安全；另外，執行酒測任務的值勤員警都會戴上口罩，也會與酒測民眾保持一定距離，防疫和取締酒駕都會妥善執行到底。

蔡榮錠說，中央宣布不持酒精檢知器，避免近距離產生疫情感染風險，同仁除配合政策外，執勤時也有因應作法。包括先觀察民眾面容並嗅聞，如疑有酒態及酒氣，將請民眾車輛移至安全區施行酒測，且酒測用的塑膠棒吹嘴用完即丟、不重複使用，酒測儀器使用前後也會消毒，高標準維護員警及民眾健康安全。

▲▼台中市第六分局執行例行性防制酒駕勤務。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼警方示範遇上疑似酒駕者，使用酒測器須配戴口罩及手套。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中市第六分局執行例行性防制酒駕勤務。（圖／記者李忠憲攝）

六分局西屯派出所副所長熊一鋒則說，員警將優先攔查有蛇行等違規行爲的車輛，攔查後將視民眾是否面色漲紅、眼睛泛紅、胡言亂語等情形進行盤問，嚴格執行酒駕取締任務。

民眾許先生表示，雖然防疫工作很重要，但酒測還是要進行，才能避免產生漏洞，不讓部分民眾心存僥倖。民眾陳先生也說，不贊成中央取消酒駕取締，該做的酒測還是應該要做。

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