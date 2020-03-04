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英國防疫計畫提4大方針　政府警告：若疫情達高峰1/5勞工無法工作

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▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國針對疫情發布防疫行動計畫，文中指出，病毒仍有可能更大規模地擴散，高峰期時可能高達1/5勞工無法工作。政府屆時將採取積極行動，召回退休醫療人員支援，延遲非急迫性醫療與手術，調配軍警全力處理防疫工作。首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，他說明，4大方針分別是遏止、延遲、研究、緩解。

綜合《衛報》、《每日快報》報導，英國政府在防疫行動計畫中指出，由於大部分的人對於新冠病毒缺乏免疫力，因此疫情有著「廣泛傳播的可能性」，「在緊繃情況之下」高達1/5的勞工「也許會在高峰期的幾周內缺席工作」，國內藥品也可能面臨短缺。

英國政府表示，如果疫情超出「控制階段」，將會採取積極行動，包括將被迫停課的學童與老師轉移到其他學校，改變醫院員工輪班方式，要求退休醫療人員回到工作崗位支援，取消非緊急手術與醫療，管制出院人數以騰出更多床位。

計畫中也指出，如果情況嚴峻，軍警會被調派支援防疫工作，造成人力大量減少，屆時「警察將會集中關注重大犯罪，維持公共秩序」，優先偵辦會造成生命威脅的家暴、性侵與謀殺案件，停止或延遲沒有時間迫切性、不會立即造成生命威脅的其他案件。

強生表示，政府防疫4大方針為遏止（Contain）、延遲（Delay）、研究（Research）、緩解（Mitigate），「新冠病毒很有可能將會在未來幾天或幾周更廣泛傳播，這也是為什麼我們正在進行任何可能的準備。」他強調，絕大多數患者症狀輕微，很快就會康復，因此民眾屆時可能被要求居家自我隔離，以利將醫療資源運用在風險最高的患者身上。

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