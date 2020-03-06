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振興抵用券辦法下週公布　蘇貞昌：馬英九舉債發消費券好可惜

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▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

為減緩新冠肺炎造成的產業衝擊，政府擬定「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中經濟部編列預算擬推出的「振興抵用券」也特別受到矚目。行政院長蘇貞昌6日重申，行政院秉持「雨露均霑、立竿見影」的原則，各部會的業管項目都會仔細規劃，至於施行辦法是否能於下週公布，他則說「應該可以」。

據了解，此次振興券原則結合國民旅遊住宿，全額抵用、全國適用，達到行政院長蘇貞昌期待的雨露均霑、立竿見影效果。金額上預計每人發放600至800元，採電子與紙本抵用券並用方式進行。

蘇貞昌6日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委賴惠員質詢時表示，行政院針對受疫情衝擊最大的觀光、服務、餐飲、服務等四大產業推出振興抵用券，但比照去年的夜市抵用券推動的卻不是很順利，回收率僅67%。

經濟部長沈榮津表示，夜市券推出後讓夜市多出了5倍的消費額，針對振興抵用券大家也有很大的期待，經濟部遵循蘇貞昌雨露均霑、消費方便、刺激消費效果的三大方向執行。

蘇貞昌重申，行政院秉持雨露均霑、立竿見影的原則，各部會業管的項目也都會仔細規劃。他認為，夜市抵用券在去年創造了很高的效益，這次會再更好，如果做的好還可以再累計、增加。

「最不好的就上次馬政府去借貸839億舉債，一個人3600塊也沒有刺激到消費，好可惜」，蘇貞昌強調，這次沒有舉債800多億，對於這種刺激消費的做法，相信這次會做得更好。

賴惠員也問，相關施行辦法是否可於下週公布？蘇貞昌則說「應該可以」。

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