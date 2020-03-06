新竹市5家急救責任醫院　3月9日起全面停止探病



▲為避免院內群聚感染，新竹市政府宣布，即日起提前拉高探病、就醫的管制措施。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎期間避免院內群聚感染，新竹市政府宣布，即日起提前拉高探病、就醫的管制措施，依據《傳染病防治法》第37條，3月9日下周一起，實施竹市醫院禁止探病，陪病採實名制措施，並確實掌握旅遊史、接觸史。市長林智堅也呼籲，防疫期間若非必要，民眾減低進出醫院頻率，減少感染風險，保障自身與家人的健康。

因應武漢肺炎疫情持續升溫，新竹市政府宣布，自3月9日起，新竹市五家急救責任醫院的一般病房，全面停止探病，並實施陪病一人實名制，請市民與市府一起，跟五大急救責任醫院共同對抗武漢肺炎，透過市民的配合，防疫可以做到滴水不漏，保障家園及市民的健康。

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▲竹市5家急救責任醫院，9日起全面停止探病。

衛生局表示，地方政府得依《傳染病防治法》第 37 條第一項第二款，管制醫院出入及人數，本次因應武漢肺炎防疫，管制包含：

1. 停止探病：除加護病房、安寧病房，以及經主治醫師醫療專業同意者外，一般病房一律禁止探病，請家屬親友改採視、通訊聯繫。

2. 陪病限一人，採實名制：每名住院病人陪病者以一名為限，並採實名登記，包括登記姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊，包含旅遊史（travel history）、職業別（occupation）、接觸史（contact history）、是否群聚（cluster）。另，請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院之必要，需配合院方分流機制。

衛生局表示，希望透過嚴格控管進出醫院之人員身分，將感染風險將至最低，保障病人安全就醫環境。

局長王宗曦表示，轄內5家急救責任醫院皆有共識實施禁止探病措施，5家急救責任醫院包含國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院、國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處及南門綜合醫院。各家醫院及衛生局將會於網站及醫院公告處公告週知，請民眾防疫期間配合，維護醫療防疫量能，共同對抗武漢肺炎的威脅。

衛生局在此呼籲市民朋友，防疫視同作戰，非常時期請以科技的形式取代現場探病，「暖科技零距離」，不僅方便，亦可保障自己與他人的健康，全民防疫，人人有責。

另外，新竹縣各醫院針也對進入醫院人員識別，除了陪病及探病人數進行限縮與管制，同時也進行必要的人員管控，竹縣轄內醫院中國醫藥大學新竹附設醫院、培靈醫療社團法人關西醫院以及東元醫療醫院社團法人醫院即日起全面禁止一般病房探病，其他醫院陪病、探病時間請參考附表。

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