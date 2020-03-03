WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指出，全球正處於未知領域，但疫情仍可控制。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）於2日談及新冠肺炎疫情時表示，全球面臨前所未見的疫情，正處於「未知領域」之中。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說明，病毒非常「獨特」，但仍能夠透過正確防疫措施加以遏止。他也強調，汙名化比疾病本身更加危險。

綜合BBC、《法國國際廣播電台》（RFI）報導，譚德塞2日表示，「我們正處於一個未知的領域，我們從來沒有看過一個呼吸道疾病的病原體可以社區感染（Community Transmission），但仍能夠透過正確的措施加以遏制。」他說明，新冠病毒是「擁有獨特特徵的特別病毒」，WHO預期出現廣泛傳染，但防疫措施似乎已經起了作用。

譚德塞提到，並不存在一種「一體適用」的防疫措施，建議各國政府好好審視境內疫情，只要迅速有效採取防疫行動，就可以與之抗衡，「每個國家都必須有自己的方式，但都必須先從遏止病情著手……除了立刻行動以外，別無選擇。」

譚德塞說，在62個通報病例的國家之中，有38國確診數低於10，「大約8國已經2周沒有通報新病例，有能力控制疫情。」他認為，中國的例子指出，即使在大量病例出現的國家，控制疫情仍是有可能的，WHO也將繼續監測，決定疫情是否該被稱為「全球大流行」「汙名化比病毒本身更加危險。讓我們強調一下，汙名化是最危險的敵人。」