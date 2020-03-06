WHO官員談中國防疫「令人深深感動」　呼籲各國實施基本措施

▲世界衛生組織（WHO）緊急計畫技術指揮范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）擴散，世界衛生組職（WHO）於5日在瑞士日內瓦總部召開每日簡報會，呼籲各國充分實施防疫基本措施。此外，緊急計畫技術指揮范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）也透露，訪問中國期間所遇見的每個人都有著「絕對的動力」，也了解自己在防疫行動中扮演的角色，她為此深深感動。

《新華社》報導，范柯霍夫5日在簡報會上表示，她在中國遇見的每一個人都擁有「絕對的動力」，了解自己在疫情中扮演的角色，不僅知道如何保護自己與家人，也了解眾人必須共同合作、控制疫情，她為此深深感動。

WHO指出，通報病例的國家數量持續攀升，尤其是部分公衛體系比較弱的地區特別令人關注。官員擔心，一些國家可能仍不夠嚴肅看待疫情，或者已經自認無能為力，但事實上，確認病例、追蹤接觸史等基本措施對於遏止病情有所成效，呼籲各國應該充分實施。

范柯霍夫表示，除了中國以外，新加坡、越南等國家也實施這些基本防疫措施，「這是每個國家都可以做的事情。」她也強調，即使國內通報數起確診病例，也不代表一定會發生群聚感染或者大規模疫情，更不代表疫情將會失控。



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