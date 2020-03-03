紐約首例在家治療　州長強調「不需住院」：80％患者會自癒

▲紐約州長古莫（左）與紐約市市長白思豪（右）於2日召開聯合記者會說明州內首宗病例狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約1日晚間通報首宗病例，州長古莫（Andrew Cuomo）與市長白思豪（Bill de Blasio）於2日召開聯合記者會說明。古莫數度表示，這名病患正在家中隔離治療，不需住院。他也提到，雖然新冠肺炎令人擔憂，但與其他疾病相比，威脅性沒有那麼嚴重，並引述數據表示，「大約80％的人感染新冠肺炎以後會自行痊癒。」

根據《AM紐約》、《皇后區年鑑》報導，古莫2日在記者會上說明疫情，他提到，紐約州首宗病例是一名最近從伊朗返國的女性醫護人員，目前與同為醫療工作者的丈夫留在家中，依據防疫指示與規範自我照顧、治療，不須住院。據了解，相關單位正積極聯繫與病患搭上同班機的乘客。

古莫說，「禽流感、伊波拉、SARS、MERS、麻疹，對吧？我們以前就曾經歷這些。事實上大約80％的人感染新冠肺炎以後會自行痊癒……20％的人會生病得更嚴重。致死率估計大約是1.4％。」

古默預期未來將會出現更多病例，「這不是一個『如果』的問題，而是『何時』的問題」，他也宣布許多防疫措施，包括消毒公車等大眾交通工具，各醫院準備好1200張病床收治患者，瓦茲沃思中心（Wadsworth Center）也將與其他醫院合作，試圖把每日篩檢人數提升到1000人，「我們擁有世界上最好的醫療照護體系……我們正在全面協調、動員與準備來面對情勢發展。」

白思豪也重申了州長的立場。他強調，除非出現類似流感症狀，或者曾與疫區國家有所關聯，否則健康市民不必驚慌，「國際社會都在了解這種疾病，但目前這個疾病似乎並非針對孩童，事實上，正好相反。事實告訴我們，情勢是可以被控制的。」

►美國新冠肺炎2死！紐約出現首例確診 患者曾到伊朗



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！