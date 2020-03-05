北市聯醫處方箋得來速搶藥局工作？　黃珊珊回應了

▲台北市立聯合醫院。（圖／翻攝北市聯醫網站）

記者楊亞璇／台北報導

台北市聯合醫院推出慢性處方箋「得來速」，讓民眾在院外等候拿藥，此政策卻引發中華民國藥師公會全國聯合會抗議，直言社區藥局靠著調劑處方的調劑服務費維持藥局的營運，但現在市政府更帶頭搶社區藥局的調劑工作，將藥局賴以為生的收入減少。

對此，台北市副市長黃珊珊5日回應，政策主要目標是減少醫院人流，這是現在醫院所有的作法，包括限制探病、陪病，限制相關人員進入，這是防疫必須要做的事，她理解因為慢性處方箋放門外，很多人跑來，造成基層藥局困擾，但市府立場是希望固定習慣到醫院拿處方箋的民眾，可以有一個不用進醫院的方法，還是鼓勵大家去社區健保藥局拿藥。

黃珊珊說，要減少入院非必要人流，只能用這樣的方式，大家互相體諒，固定在聯醫拿藥的人，每天就有將近1500人，本來就在聯醫拿藥，不是去搶了基層藥局處方箋的機會，也會與公會做溝通。

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