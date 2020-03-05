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林東京的「百萬罰單」已專人送達　4月7日未繳…還有更慘下場

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▲▼林東京到派出所報到。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲林東京從疫區返台卻惡意違反檢疫規定到處趴趴走，遭到重罰。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹男子林東京日前因居家檢疫失聯，到處趴趴走，被縣府公布姓名協尋，日前新竹縣衛生局也對他開出100萬元罰緩。事後，林東京更被起底是「地主之子」、「富二代」，這張100萬的罰單，縣府已於4日以專人親送的方式交至林東京手上，繳款截止至4月7日為止，若林東京仍未繳，將可面臨強制處分的下場。

從疫區返台卻未遵守防疫規定到處趴趴走的林東京，因更改幾次地址後仍惡意「放鳥」，讓新竹、台北兩地的家訪人員、縣市政府人員甚至員警、消防人員人仰馬翻，林東京電話時通、時不通，轄區竹北六家派出所員警們找破頭，所長葉日仁最後找上林的父母，祭出溫情攻勢，連林的前女友都加入溫情喊話的行列，不斷傳訊約他出來玩、約吃飯、約見面，甚至喊出「我很想你」、「我會一直在你身邊」，最終林男在家人及警方的勸說下，主動到六家派出所報到。

林東京到派出所後，員警不敢大意，戴上口罩、手套，拿起酒精先讓他大消毒，救護人員還全付武裝穿上隔離衣、戴上隔離帽，林東京在2名救護人員的陪同下，以2員警開警車戒護隨同，前往醫院進行進一步篩檢。

之後，新竹縣衛生局依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰他最高罰金100萬元，希望能以此殺雞儆猴。由於林東京目前仍在檢疫中，預計要等到3月10日才能出關，而這張價值100萬的處分書已於4日由專人親送的方式交至林東京手上，竹縣衛生局長殷東成說，4月7日是繳款期限，若屆時仍未收到罰款，衛生局會將林東京一案送交行政執行署進行強制執行。

新竹執行分署表示，對於違反防疫規定受行政裁罰逾期未繳經移送者，將迅速依法強制執行，尤其針對違反傳染病防治法及武漢肺炎特別條例等有關受居家隔離或居家檢疫者，卻四處趴趴走等被裁罰者，只要縣市衛生局裁處後，若有逾期或拒不繳罰單者，將透過聯繫窗口儘速移送到新竹分署，迅速依法強制執行，甚至發動扣押財產等強制執行作為，以遏止民眾恣意違規，避免發生防疫出現破口。

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