▲ 新冠病毒持續升溫，侯友宜強調：防疫優先但不忘市政。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續升溫，新北市長侯友宜4日在市政會議中強調「防疫永遠優先，但也不能忘記市政」，要求各局處超前部署，以最周密的思維面對疫情，並重申市府員工自主健康管理的重要性，同時指示區公所同步比照市府大樓防疫措施。

侯友宜指出，疫情持續演變，衛生局應緊盯轄內醫院院內管控，長照機構及護理之家等場所也應實施分艙分流。衛生局則表示，已請專家協助指導避免院內感染，且關注對象不僅是醫護人員，包括所有從業人員，例如看護、清潔人員，探病對象及主要照顧者都採取嚴格管制。

侯友宜勉勵各局處，防疫思維要縝密且優先採取行動，教育局要持續督導校園防疫，守護學童安全讓家長安心；經發局則須儘快展開商圈補助，協助受疫情衝擊的商家；觀旅局主動加強查緝日租套房，避免成為防疫漏洞。侯友宜也感謝區公所對居家檢疫、居家隔離的大力協助，強調關心永不停止，但若有人惡意失聯，一定重罰，且連帶處罰隱匿及包庇者。

侯友宜特別提醒同仁開會時拉開距離、公務體系人員非必要不要出國，並要求區公所比照辦理，也指示區長近期應特別留意轄內老人共餐場所的環境衛生、通風等防疫措施，面對防疫「事事想在前面」。目前市府大樓進出管制皆有熱像儀監測體溫，嚴格要求員工自主健康管理、搭乘電梯及在擁擠密閉空間內要配戴口罩、員工餐廳調整桌椅間隔等，希望同仁們照顧自身健康，為市民持續打拚。

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