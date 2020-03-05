中國疫區含台灣是錯誤！　英國55名議員致函WHO促更正

▲WHO至今仍在統計數據表格中，將台灣列入中國疫區。（圖／翻攝WHO推特）

中央社／記者陳韻聿

外交部今天晚間表示，英國55名議員日前聯名致函WHO秘書長譚德塞，嚴正關切WHO將台灣錯誤標示於中國疫區項下，並明確表示台灣不屬中國管轄，對此，外交部表達誠摯感謝。

外交部透過新聞稿表示，由「台英國會小組」兩位共同主席上議院副議長羅根（Lord Rogan）與下議院議員維克斯（Martin Vickers）領銜，共計55名英國國會議員2月28日聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，嚴正關切WHO將台灣錯誤標示於中國疫區項下，並明確表示台灣不屬中國管轄，衛生體系完全各自獨立。

外交部指出，羅根等人強調，WHO排除台灣政府及專家參與全球衛生體系的作法危險削弱國際共同對抗嚴重傳染病的努力，因此呼籲WHO即刻更正，將台灣納入WHO所有技術性會議、機制及活動。

除了國會，英國外交部主管聯合國事務的副部長艾哈邁（Lord Ahmad of Wimbledon），2月26日回覆上議員布倫卡斯拉（Lord Blencathra）的書面質詢時表示，英方已同理念相近國家向WHO精確陳述台灣疫情，也強調所有國家地區獲取武漢肺炎最新疫情資訊的重要性，而英國也長期支持台灣有意義參與WHO等國際組織。

外交部指出，英國國會議員近日透過聯名函，以及書面和口頭質詢等方式，支持台灣參與國際組織，並獲英國外交部明確支持。外交部對此表示誠摯感謝，並將持續與英國等理念相近國家深化合作，拓展國際組織參與空間，並作出有意義貢獻。

此外，外交部表示，英國衛生部已就台灣參與WHO和理念相近國家展開合作，以期台灣能參與預定5月召開的世界衛生大會（WHA）。