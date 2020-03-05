振興券抵用券發千元才夠用？　經長：量力而為、不浮濫為原則

▲經濟部將針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，擬推出振興抵用券刺激消費。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府將推「振興抵用券」規劃結合國民旅遊，每房發放600至800元，但有商界喊出要發到千元才夠用，經濟部長沈榮津今（5）日表示，結合國民旅遊住宿平台，才能帶動新一波消費，至於振興券金額則要量力而為，外界同樣也有希望不要浮濫的聲音，行政院將整體考量。

沈榮津表示，「振興抵用券」的規畫目標是「雨露均霑、立竿見影」，將結合國民旅遊住宿，每房發放600到800元，可用於餐飲、商圈、夜市跟藝文四種產業，面額以50元為單位，各有200元的折價額度，採取電子與紙本兩種方式並行，取得和使用門檻將「寬鬆認定」，方便民眾使用，以達到刺激消費目的。

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新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國內觀光周邊產業。針對振興抵用券的發放原則，經濟部定調二大方針：一、疫情結束後，大家才能安心出去消費，如果疫情沒結束就鼓勵去消費，可能為疫情帶來混亂；二、適用對象是餐飲、商圈、夜市、藝文活動，細節將於今日的行政院會定案。

另外，針對行政院拍板600億元紓困方案，台商能否適用？沈榮津表示，凡是在在台依法登記或有稅籍的台商，以及依法不必登記的小型商家都能適用紓困方案。

經濟部表示，振興抵用券相關規劃，仍待行政院拍板定案，為達振興經濟目的，適用對象的範圍將考慮中小企業現實狀況，上路時間將在疫情穩定後才會進行發送，實施期間大概約半年至1年，以帶動產業復甦。