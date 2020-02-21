「台胞證看不出記錄」蘇貞昌：中國大陸不肯在國人護照蓋章才會這麼麻煩





▲立法院開議首日，蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，行政院長蘇貞昌21日在立法院表示，台灣跟中國大陸不一樣，台灣防疫做得很好，讓台灣加入WHO，對全世界都有幫助。

針對外界擔心，由於使用台胞證無法看出民眾是否有出入中國大陸的紀錄，恐怕成為防疫破口，蘇貞昌回應指出，台灣很受中國大陸種種影響，包含非洲豬瘟、武漢肺炎，還有不讓我們參加WHO、WHA等。

另外，蘇貞昌也特別強調，現在中國大陸不肯在國人護照蓋章，才會這麼麻煩，很多國家認為台灣人民跟中國大陸往來密切，但護照卻看不出來，所以才會誤會，在禁止中國大陸及港澳入境時也把台灣算進去，「希望想出辦法來，讓世界上了解，台灣、中國不一樣，我們防疫很好，能夠參加WHO，相信對全世界防疫一定有幫助。」

其他人也看了這些...

►60多歲女「2年沒出國」染新冠肺炎 接觸者111位採檢陰性

►白牌車司機感染源確認！指揮中心：浙江台商血液驗出新冠病毒抗體



更多熱門新聞...

►祭出刑責！居家隔離檢疫趴趴走「還搭捷運」 最高關2年或罰200萬

►「振興券」除了夜市還能用在6個地方 一日遊旅客也在發放範圍內

►政院拍板！「確診」不聽指示最高罰200萬、「居家隔離檢疫」趴趴走最高罰100萬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！