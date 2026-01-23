101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真的是神

網搜小組／劉維榛報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將在明（24日）徒手攀登台北101，總高度508公尺不使用繩索、安全裝備，全世界都等著見證這歷史一刻。事實上，霍諾德早已試爬成功，有網友在80多樓直擊霍諾德身影，可見他身手矯捷、跨一步就蹬上一格外牆，「窗框受力點那麼窄，真的是神」、「光看都冒手汗」。

一名網友在Threads驚嘆，終於等到霍諾德爬到他們的80多樓層，可見直升機在大樓外圍盤旋，而霍諾德本尊就站在外窗邊框上，過程中他一度搓著手指，隨後沾取腰上的粉袋以確認手部沒問題，接著右腳迅速一跨就爬上去了，室內所有人也看了目不轉睛大讚，「他很快欸」、「好厲害！」

畫面曝光後，大票網友也看傻了，「哇，這高度我膝蓋先跪了，辛苦了啦！請務必安全第一」、「窗框受力點那麼窄，真的是神」、「看了好緊張，他好強」、「太好奇...那個鞋子要怎麼卡在光滑的金屬邊邊？」「光看腳都發麻了」、「超猛，一抬腳就到上一層」、「他每次挑戰前都會連續試爬無數次，記下每一個環節，最後才會挑戰正式無防護措施登頂」。

▲霍諾德爬到80多樓，腳一跨就上一層樓。（圖／benbenbenjaminan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

0安全裝備！霍諾德：我30年的攀登經驗就是安全網

現年40歲的霍諾德，早於2017年就以無繩獨攀900公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史。霍諾德曾在受訪時表示，他在看攀登目標時，會找很特別、在天際上特別突出的東西，要比周圍一切巨大，像是台北101就是這樣的建築，它比周圍一切都大太多，景色也瘋狂到不行，超級厲害，所以這就是他會想完成的目標，彷彿在向他呼喚，「你就該來爬我」。

事實上，霍諾德早在2013年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終。直到去年，台北101董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信，霍諾德在信中表達攀爬101是他長久以來的心願，並強調自己絕非「玩命」，而是經過縝密的風險評估與練習，這份誠意最終打動官方，促成這樁極限挑戰。

霍諾德將在明（24日）上午9點挑戰「極限攀爬」台北101大樓，全程在Netflix直播，對於外界詢問為何不設安全網？霍諾德十分有信心表示，「我三十年的攀登經驗就是安全網。」101董座賈永婕也回應，「一切都非常專業的」。

※本文獲benbenbenjaminan授權提供。

▼霍諾德頂強風試爬，太太在場鼓勵加持。（圖／記者李毓康攝）





