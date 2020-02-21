獨／結束隔離！魔術師陳日昇離開鑽石公主號　拍片吶喊「終於下船了」

記者魏有德／台北－橫濱 連線報導

鑽石公主號上隔離14天的台籍魔術師陳日昇與最後一批台籍乘客今（21日）中午下船，搭乘安排好的車輛前往集合點，等待包機返國。《ETtoday新聞雲》取得的畫面顯示，陳日昇下船後忘情吶喊，「終於下船了，現在要包機回台灣，希望一切順利，鑽石公主號繼續支撐著，加油！」

▲陳日昇與駐日代表謝長廷互相打氣。（圖／陳日昇授權提供）

請繼續往下閱讀...

據悉，陳日昇今早才收到肺炎檢驗報告，確定為陰性，是鑽石公主號上最後一個收到報告的台籍乘客，得以順利趕上政府包機。此前，陳日昇在等待報告的過程中，心情跌宕起伏，深怕成為唯一一個滯留在日本的台籍乘客。陳日昇表示，收到報告後，真的鬆了一口氣，心裡的一塊大石也終於放下來了。」

接下來，擺在陳日昇與台籍乘客面前的將會是回台後的「第二關」。依中央疫情指揮中心指示，鑽石公主號被列為「疫區」，船上台籍乘客經檢測為陰性後，得以搭乘包機返台，且回台後須先接受醫院再度檢測，結果為若為陽性得進入負壓隔離治療，反之，如呈現陰性則需接受隔離14天的安置。

▲陳日昇及台籍乘客下船後與駐日代表處合影 。（圖／陳日昇授權提供）

下船後，陳日昇的心情顯然已經放鬆許多，他也在影片中與其他乘客互相打氣，他提到，「接下來要迎接第二關，第一關我們已經破關了！」據了解，陳日昇與台籍乘客目前已到達駐日辦事處的集合點，並由謝長廷代表親自率隊迎接，等候政府包機準備妥當，便可以正式返程。