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祭出刑責！居家隔離檢疫趴趴走「還搭捷運」　最高關2年或罰200萬

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▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日拍板「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。針對需要居家隔離檢疫等民眾，如果違反隔離規定，而且還搭捷運，最高將開罰200萬元。

這次的特別條例草案內容，大幅提高違反隔離或檢疫規定、到處趴趴走的罰則，包含居家隔離及檢疫者，如果違反規定趴趴走，最高可罰100萬元；如果趴趴走，還去搭捷運或人多場合，「有傳染他人的疑慮」，將有刑責，最高可關2年或罰200萬元

根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13條規定，罹患或疑似罹患者不遵指示有傳染他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣兩百萬以下罰金。

另外，特別條例15條則也規定，受隔離者，如果違反隔離措施，擅離隔離處所，處20萬至100萬元罰鍰；受檢疫者違反檢疫措施，擅離檢疫處所，處10萬至100萬元罰鍰。

▲新冠肺炎疫情持續延燒，民眾戴口罩因應。（資料照／記者林悅攝）

▲（資料照／記者林悅攝）

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