祭出刑責！居家隔離檢疫趴趴走「還搭捷運」　最高關2年或罰200萬

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）



記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日拍板「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。針對需要居家隔離檢疫等民眾，如果違反隔離規定，而且還搭捷運，最高將開罰200萬元。

這次的特別條例草案內容，大幅提高違反隔離或檢疫規定、到處趴趴走的罰則，包含居家隔離及檢疫者，如果違反規定趴趴走，最高可罰100萬元；如果趴趴走，還去搭捷運或人多場合，「有傳染他人的疑慮」，將有刑責，最高可關2年或罰200萬元

根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13條規定，罹患或疑似罹患者不遵指示有傳染他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣兩百萬以下罰金。

另外，特別條例15條則也規定，受隔離者，如果違反隔離措施，擅離隔離處所，處20萬至100萬元罰鍰；受檢疫者違反檢疫措施，擅離檢疫處所，處10萬至100萬元罰鍰。





▲（資料照／記者林悅攝）

其他人也看了這些...

►新北居家檢疫失聯郭富文找到了！投宿於桃園旅社

►台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期 235名接觸者送驗

►政府增加口罩配貨量！藥師累翻崩潰喊「我不OK，你來發」 公會緊急說話了



更多熱門新聞...

►罷免成功機率高？張雅琴怒轟韓國瑜 「你再繼續嗆陳時中啊」

►血友病童媽是陸配遭網轟 黃暐瀚痛批台灣網友：這合人性嗎？

►開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同 家長一看秒懂

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！