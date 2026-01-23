　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

歲末商圈！台中年度成果展呈現地方經濟生活樣貌

▲台中市府與商圈代表共同出席成果展示活動，象徵地方經濟與生活文化的持續累積。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市府與商圈代表共同出席成果展示活動，象徵地方經濟與生活文化的持續累積。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著歲末將至，城市街角逐漸染上年終氣息。台中市政府經濟發展局輔導的台中市商圈聯誼會，今（23）日舉辦「台中市商圈2025年度成果展示—歲末回饋 GoGo購」活動，透過成果展區與交流形式，呈現台中各地商圈一年來在數位應用、經營轉型與在地特色上的累積成果，也為冬日年末增添一抹屬於地方的生活溫度。

活動現場集結多個商圈成果展示，內容涵蓋年度商圈評鑑頒獎、特色商圈成果展區，以及會員店家行動支付使用情形。經發局指出，目前台中市商圈會員店家行動支付使用率已達六成，反映商圈在日常營運中逐步導入數位工具，回應消費型態的改變，也讓商圈經營更具彈性。

經發局專門委員龍明成表示，市府長期透過輔導與交流機制，協助商圈因應市場變化，每月輪流由不同商圈主辦聯誼交流，讓經驗能在實務中彼此分享。他指出，商圈不只是消費場域，更是地方生活的一部分，藉由串聯節慶活動與商圈特色，讓人潮進得來、消費留得下，逐步累積城市的經濟能量。

▲台中市府與商圈代表共同出席成果展示活動，象徵地方經濟與生活文化的持續累積。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲各商圈設置展區，從糕餅、伴手禮到茶席，展現不同區域的生活風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市商圈聯誼會總召王允伶表示，這次首度以大型成果展示形式，將各商圈一年來的經營樣貌集中呈現，讓市民與遊客更直觀地看見不同區域的產業特色與生活風景。現場規劃由各商圈共同組成的展區，從獲得年度評鑑肯定的美術園道商圈、一中商圈，到結合傳統與創新的在地品牌，呈現台中商圈多元而立體的樣貌。

展區中，不乏具有地方記憶的老字號品牌，也有因應永續趨勢而轉型的商品設計。自由路商圈的糕餅業者展示太陽餅禮盒，東勢商圈推出結合包裝減量概念的「綠生活禮盒」，大甲商圈老店「萬全馨」的肉乾伴手禮，以及谷關商圈運用在地食材研發的五葉松餅、水梨啤酒等產品，讓參觀民眾在走逛之間，感受商圈與地方生活緊密相連的脈動。

活動現場也安排生活化的互動內容。由東海藝術街商圈茶師設置茶席，邀請民眾駐足品茶交流；臨近農曆新年，后里泰安商圈書法老師現場揮毫，書寫春聯贈送給民眾，墨香與人聲交織，讓市府大廳多了幾分年節前夕的溫暖氣氛。

包括市府相關局處代表、多位市議員、各區公所首長，以及來自各地商圈的主委、理事長與幹部到場參與交流。主辦單位表示，透過成果展示與實體互動，希望讓市民在歲末時節，重新走進商圈、認識商圈，也在日常消費中，看見地方經濟持續累積的力量。

▲台中市府與商圈代表共同出席成果展示活動，象徵地方經濟與生活文化的持續累積。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民眾在現場品茶、欣賞書法揮毫，提前感受農曆年前的年節氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂了！她手機「放大15倍」喊強
洪詩出席活動　忍不住哽咽哭了
彰銀整面牆被撞穿！三立採訪車拖出畫面曝　嚴重變形吊離
快訊／國1「紅斑馬」遭KO！尾部嚴重受損
採訪車撞銀行釀10傷！三立電視完整聲明曝：內部即刻成立專案小
澳門男來台超速6次挨罰2萬5　法官判全部免繳
101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真
快訊／採訪車撞銀行釀10傷　三立電視發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

歲末商圈！台中年度成果展呈現地方經濟生活樣貌

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

越南招生奏效 屏東美和科大獲准設立國際專修部

花蓮新增校外教學基地　跨域思維互動體驗館啟用　

花蓮高寮大橋震後重建+系統性改善　榮獲公共工程金質獎佳作

肯定消防弟兄辛勞！　台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

22支國際救援勁旅齊聚屏東　「繩期」繩索救援賽震撼登場

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

歲末商圈！台中年度成果展呈現地方經濟生活樣貌

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

越南招生奏效 屏東美和科大獲准設立國際專修部

花蓮新增校外教學基地　跨域思維互動體驗館啟用　

花蓮高寮大橋震後重建+系統性改善　榮獲公共工程金質獎佳作

肯定消防弟兄辛勞！　台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

22支國際救援勁旅齊聚屏東　「繩期」繩索救援賽震撼登場

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

快訊／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！　直升機出動救援

心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員落海獲救送醫　船主失蹤搜救中

TVBS民調／台中之爭！江啟臣、何欣純差距大幅縮減　楊瓊瓔贏2百分點

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

連結車半路「丟包」貨櫃阻路　警通知駕駛到案最高開罰3000

【溫馨可愛】寶寶被哥哥逗得笑呵呵！笑聲太療癒❤️

地方熱門新聞

暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

雙金山國小首度相會　跨縣市締結姊妹校

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

更多熱門

相關新聞

台中國際會展中心揭幕！賴清德感謝台中市府

台中國際會展中心揭幕！賴清德感謝台中市府

台中產業與消費能量再度集結。由台中市商業會主辦的年度產業盛事「2026台中百工百業博覽會」，今（16）日盛大開幕，展現中部地區百工百業的厚實底蘊。總統賴清德受邀出席開幕典禮，與台中市長盧秀燕一同見證台中規模最大的B2C綜合型產業展會啟動，也為台中國際會展中心迎來首檔大型展覽揭開序幕。

小黃司機狂讚「中國支付方便」　結果傻眼了

小黃司機狂讚「中國支付方便」　結果傻眼了

台鐵購票「LINE Pay Money明起暫停使用」　5月底前恢復

台鐵購票「LINE Pay Money明起暫停使用」　5月底前恢復

洪允典率金門府會奔立院　爭取離島條例修法

洪允典率金門府會奔立院　爭取離島條例修法

民雄花海火車主題12/13開幕

民雄花海火車主題12/13開幕

關鍵字：

台中商圈行動支付歲末活動地方品牌經濟發展

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面