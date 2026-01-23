歲末商圈！台中年度成果展呈現地方經濟生活樣貌

▲台中市府與商圈代表共同出席成果展示活動，象徵地方經濟與生活文化的持續累積。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著歲末將至，城市街角逐漸染上年終氣息。台中市政府經濟發展局輔導的台中市商圈聯誼會，今（23）日舉辦「台中市商圈2025年度成果展示—歲末回饋 GoGo購」活動，透過成果展區與交流形式，呈現台中各地商圈一年來在數位應用、經營轉型與在地特色上的累積成果，也為冬日年末增添一抹屬於地方的生活溫度。

活動現場集結多個商圈成果展示，內容涵蓋年度商圈評鑑頒獎、特色商圈成果展區，以及會員店家行動支付使用情形。經發局指出，目前台中市商圈會員店家行動支付使用率已達六成，反映商圈在日常營運中逐步導入數位工具，回應消費型態的改變，也讓商圈經營更具彈性。

經發局專門委員龍明成表示，市府長期透過輔導與交流機制，協助商圈因應市場變化，每月輪流由不同商圈主辦聯誼交流，讓經驗能在實務中彼此分享。他指出，商圈不只是消費場域，更是地方生活的一部分，藉由串聯節慶活動與商圈特色，讓人潮進得來、消費留得下，逐步累積城市的經濟能量。

▲各商圈設置展區，從糕餅、伴手禮到茶席，展現不同區域的生活風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市商圈聯誼會總召王允伶表示，這次首度以大型成果展示形式，將各商圈一年來的經營樣貌集中呈現，讓市民與遊客更直觀地看見不同區域的產業特色與生活風景。現場規劃由各商圈共同組成的展區，從獲得年度評鑑肯定的美術園道商圈、一中商圈，到結合傳統與創新的在地品牌，呈現台中商圈多元而立體的樣貌。

展區中，不乏具有地方記憶的老字號品牌，也有因應永續趨勢而轉型的商品設計。自由路商圈的糕餅業者展示太陽餅禮盒，東勢商圈推出結合包裝減量概念的「綠生活禮盒」，大甲商圈老店「萬全馨」的肉乾伴手禮，以及谷關商圈運用在地食材研發的五葉松餅、水梨啤酒等產品，讓參觀民眾在走逛之間，感受商圈與地方生活緊密相連的脈動。

活動現場也安排生活化的互動內容。由東海藝術街商圈茶師設置茶席，邀請民眾駐足品茶交流；臨近農曆新年，后里泰安商圈書法老師現場揮毫，書寫春聯贈送給民眾，墨香與人聲交織，讓市府大廳多了幾分年節前夕的溫暖氣氛。

包括市府相關局處代表、多位市議員、各區公所首長，以及來自各地商圈的主委、理事長與幹部到場參與交流。主辦單位表示，透過成果展示與實體互動，希望讓市民在歲末時節，重新走進商圈、認識商圈，也在日常消費中，看見地方經濟持續累積的力量。

▲民眾在現場品茶、欣賞書法揮毫，提前感受農曆年前的年節氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）