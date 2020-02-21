案24北部婦人2家人確診！陳時中：屬「家庭群聚」密切接觸者追蹤391人

▲流行疫情指揮中心談武漢肺炎。（圖／記者葉南州攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎又增加兩例，個案為先前感染源尚不明確的北部60多歲婦人（案24）的小女兒和外孫女。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這屬於家庭內密切接觸的家庭群聚。

案25於1月28日出現咳嗽症狀，31日因發燒就醫，由於持續有咳嗽症狀，又於2月4日、11日就醫；案26無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形曾於2月3日及6日就醫。2人因列為案24接觸者，由衛生單位安排採檢並住院隔離，於今日確診。案26與案24為同住家人，案25未與案24同住，但曾於2月11日至醫院探視案24，感染源調查中，兩人皆無國外旅遊史。目前已掌握本起家庭群聚相關接觸者共391人，已採檢169人，其中2人陽性確診(案25、26)、143人陰性、其餘檢驗中。

請繼續往下閱讀...

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。