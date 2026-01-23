　
大陸 大陸焦點 特派現場

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」保持克制

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國與伊朗局勢再度升溫，中東地區煙硝味漸濃。美國總統川普昨22日在總統專機「空軍一號」上向媒體證實，美國目前正調集重兵、多艘艦艇也正向伊朗行進。針對美方的大規模軍事部署，大陸外交部發言人郭嘉昆於今（23）日例行記者會上表示，中方希望各方應珍惜和平、保持克制與盡快對話。

綜合陸媒報導，針對美國總統川普稱美國正調集重兵前往伊朗相關問題。對此，郭嘉昆在例行記者會表示，「中方希望伊朗保持國家穩定，希望各方珍惜和平，保持克制，通過對話解決分歧。」

據了解，川普在受訪時直言，「許多艦艇正在向那裡行進，以防萬一。我們密切關注事態發展。這是一支龐大的力量。我們正調集重兵前往伊朗。我不願看到任何事情發生，但我們正非常密切關注他們（伊朗）。」

據外媒報導，美軍在中東的軍事集結正持續擴大，「亞伯拉罕·林肯」號航母打擊群已受命駛往該地區。此外，美國五角大廈也緊急增派多架F-15E「攻擊鷹」戰鬥機，目前已知有三個F-15E中隊部署於中東，另有多架運輸機與加油機正同步向東飛行。

面對美軍強大壓制，伊朗方面展現強硬立場。伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德·帕克普爾警告，美國與以色列切勿誤判伊朗形勢。

他強調，美以應從歷史經驗及去年6月爆發的「12日戰爭」中吸取教訓，否則將遭受更痛苦且令人後悔的命運。帕克普爾明確表示，伊朗的準備比以往任何時候都更充分，隨時準備執行最高領袖哈梅內伊的命令。

目前中東戰雲籠罩，國際社會高度關注美軍重兵壓境是否會引發新一輪武裝衝突。在全球局勢動盪之際，大陸外交部所釋出的對話訴求，能否緩解箭在弦上的緊繃對峙，將成為未來幾天國際輿論的觀察重點之一。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

