國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搜索隊「徒步深入」！阿蘇火山口最新畫面曝　墜機現場超陡峭

▲▼搜索隊徒步登阿蘇火山口！最新畫面曝。（圖／熊本縣警察）

▲熊本縣警方公開搜索隊在火山口現場拍到的最新畫面。（圖／熊本縣警察）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣警方23日對外釋出阿蘇山中岳第一火口墜機現場的最新畫面，根據空中直升機及火山口邊緣搜救隊親自深入拍攝的影片和照片可以看見，墜機地點地形極為險惡，火口邊緣地質鬆軟易崩塌，往火口內部更是陡峭的懸崖斷面，而現場則疑似散落著墜毀的直升機殘骸。

根據《每日新聞》報導，熊本縣警方23日公布搜救人員深入火山口勘查地形時拍攝到的最新畫面，然而現場地形嚴峻，使得搜救難度大幅提升。該架從「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，機上載有64歲日籍機長及2名台灣籍旅客，目前3人生死未卜，而機上2名乘客分別是41歲男性及36歲女性。

熊本縣警方、當地消防單位以及日本自衛隊等救援機構23日齊聚阿蘇廣域消防本部召開聯合協調會議，針對救援方式及機體回收作業展開非公開討論。然而救援工作面臨重重困難，除了火山地形的天然障礙，還得考量火山活動的潛在風險。

根據運輸安全委員會的2名航空事故調查官22日展開的實地勘查結果，搜救難度恐十分艱難。調查官田上啓介調查結束後坦言，「此次調查難度遠超過往任何案例。」

調查團隊22日前往現場時，先向營運公司「匠航空」的員工了解飛行路線等相關資訊，隨後試圖前往火口邊緣確認機體狀況，但因地形限制無法以肉眼直接觀察到殘骸位置。

田上啓介更明確指出，在現有條件下機體回收作業困難重重，幾乎難以執行。

 
01/21 全台詐欺最新數據

阿蘇火山墜機事故熊本搜救火山口日韓要聞

