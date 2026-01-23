　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幸福加馬！鄭麗文首款春聯出爐　紅包袋、福袋領取地點一次看

▲▼ 國民黨推出馬年春聯 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨推出馬年春聯 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

馬年將屆，國民黨今（23）日公布黨主席鄭麗文「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋。國民黨文傳會主委吳宗憲強調，鄭麗文以國民黨「善良」、「正念」、「團隊」為核心訴求，新的一年將持續為民眾爭取福利，更為幸福家園帶來祝福。共同祝願台灣馬年國泰民安，人民「幸福加馬！」。

吳宗憲表示，回首金蛇年，國民黨不斷捍衛財劃法，也成功為全民爭取到普發一萬元現金，國民黨堅持要讓人民過幸福安康、穩定發展的生活。明年即將迎來氣勢旺盛的丙午赤馬年，承襲著鄭麗文「行動黨主席」的理念，將持續展現馬不停蹄的行動力跑遍全國，目的只有一個，就是要讓台灣人民幸福再加碼。

吳宗憲說明，今年國民黨特別選定「幸福加馬」為賀年春聯，同步推出的還有紅包袋、福袋等系列。國民黨始終關注基層老百姓的生活，希望景氣可以回春，新的一年薪資中位數能夠實質往上，讓勞工朋友們荷包都能厚厚滿滿，也希望年輕人對於未來充滿希望，對於小朋友能生得起、養得起。國民黨與民眾黨因此合推「台灣未來帳戶」，希望年輕人不用過多擔心生育，希望政府與父母通力合作，讓小朋友的未來一起「幸福加馬」。

國際事務部主任董佳瑜則說，面對瞬息萬變的國際局勢，國民黨也期盼與國際社會持續保持良好互動，穩健發展國際關係。國民黨也公布可愛的鄭主席馬年福袋，將在春節賀年行程中發送，祝大家新的一年都把福帶回家，讓幸福成為彼此的祝福。祝福大家國泰民安、幸福加馬，「We wish everyone peace，prosperity，and happiness。」

地方黨部索取地點：
台北市 長春路5號2樓
新北市 板橋區中山路一段50巷17號
桃園市 桃園區成功路二段149號
台中市 大隆路40號
台南市 東區林森路2段192巷25號
高雄市 建國一路463號
基隆市 義四路10號
新竹縣 竹北市縣政二路101號
新竹市 北大路168號6樓-1
苗栗縣 苗栗市自治路518號
南投縣 南投市祖祠東路166號
彰化縣 彰化市中山路二段349號10樓之1
雲林縣 斗六市府前街62號
嘉義縣 朴子市祥和一路西段2號
嘉義市 大業街88號
屏東縣 屏東市公勇路99號2樓
宜蘭縣 宜蘭市女中路二段233號
花蓮縣 花蓮市公園路27號
台東縣 台東市博愛路430號
澎湖縣 馬公市治平路28-1號
金門縣 金城鎮民權路154號
連江縣 南竿鄉介壽村63號
 

01/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

