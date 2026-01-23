時力提名3人拚竹市議員連任　深耕8年「不當任何人附庸」

▲時代力量2026新竹市提名記者會。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（23）日於台大校友會館召開「定義新政治監督標準：時代力量2026新竹市提名記者會」。由黨主席王婉諭正式推薦現任新竹議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊投入連任。王婉諭強調，時代力量在新竹市深耕超過八年，不當任何人的附庸，而是要當市民荷包的守門人，將議會從表演的秀場，變成了真正解決問題的戰場。

王婉諭表示，時代力量的監督不看顏色顏色，只問是非。以「新竹棒球場案」為例，跨越兩任政府，從民進黨到民眾黨執政，只要做得不好，時力一律追究，這種「對事不對人」的精神，讓時力常被貼上「側翼」或「背骨」的標籤，但時力真正在乎的是，捍衛市民辛苦工作繳稅的血汗錢。

王婉諭指出，時力更徹底改變了過去「拿報紙就上台問政」的風氣，堅持以數據、研究報告與專業簡報進行質詢。這種模式已帶動議會風氣，讓其他政黨也開始跟進，今天她要推薦的新竹市議員「鐵三角」：林彥甫、蔡惠婷、廖子齊，就是這套專業標準的化身。三個人不需要依附任何顯赫的家族背景，因為他們的「專業」，就是他們最強大的招牌。

新竹市北區議員林彥甫指出，「認真做監督，努力改制度」是時力的目標，也是他擔任議員超過7年的寫照，在地方談監督往往吃力不討好，容易成為被攻擊的箭靶，甚至拿不到市府資源，但他始終堅持為市民把關預算，仔細審視市府的重大施政，時代力量黨團雖然只有三席議員，但展現出的力道，絕對不輸其他大黨，所以支持我們，保證是超高CP值，一個抵三個。

新竹市東區議員蔡惠婷表示，時力議員在市政議題上的專業問政，長年下來無論是在地方或府內，都早已受到肯定。作為一名國小教師出身的議員，「教育」與「兒少保護」是她最在意的事。當受傷的家庭在體制中徬徨無措時，時力就是那個「接住他們的力量」，能不畏壓力只求正義，任內處理了托嬰致死案、幼兒園虐童、性暴力事件，在積極監督下讓許多違法園所離開市場，也繼續推動監管雲，替家長把關幼托安全。

新竹市香山區議員廖子齊指出，過去七年處理陳情超過2,500件，並推進多項進步立法，在人本交通、長照社福，環境與文資保存上從未偏廢，自己不是錦上添花的人，而是事情卡關時，願意留下來把問題處理完的人。地方上流傳的一句：「這件事，要不要讓子齊來看看？」就是對她最大的肯定與責任。

廖子齊強調，「區域平衡不是平均分配，而是沒有任何一個區域，因為位置或資源被留在問題裡。」香山長期被視為邊緣，更需要有人持續追蹤協調，確保市政資源落實到生活現場。她表示，這次參選不是單純為了延續職位，而是希望延續一種做事方式，「當香山有事，我願意站在第一線；當新竹需要監督與平衡，我們需要有時代力量」，讓新竹的公共選擇中，持續保有能解決問題的聲音。