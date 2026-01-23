快訊／狂毆中港澄清護理師「一度失去意識」　108公斤壯男遭收押

記者許權毅／台中報導

台中市中港澄清醫院21日傳出醫療暴力事件，一名108公斤的林男不滿護理師要求脫去外套，竟徒手出拳攻擊護理師，導致護理師一度失去意識。檢方昨晚指揮拘提林男到案，今天向法院聲押獲准。

21日凌晨4點多，林男被送入台中中港澄清醫院急救室後，經醫師檢視傷口並請其脫下外套以便縫合，林男卻突然暴怒大吼：「我不要處理傷口，我不要縫合！」隨即衝下病床作勢毆打醫師。院方第一時間啟動警民連線通報警方，並由醫院警衛介入處理。在警衛與家屬的安撫下，林男被帶往急診大門口外休息冷靜。

▲中港澄清醫院驚傳暴力事件，一名林男攻擊護理師，今日遭收押。（圖／中港澄清醫院提供）

中港澄清醫院副院長蔡哲宏指出，一名詹姓男護理師本於職責，試圖上前與林男溝通，希望其能繼續接受醫療行為。沒想到，體型魁梧的林男竟突然揮出重拳，猛力擊中詹姓護理師的右側頭部。由於林男體重破百、力道驚人，詹姓護理師當場被揍倒在病床推床上，甚至出現短暫失去意識的情況，需住院觀察。

台中地檢署今日說，昨晚指揮警方前往拘提林男到案，訊問後認定林男涉犯醫療法之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務，以及傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向地院聲請羈押獲准。