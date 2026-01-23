快訊／三立採訪車猛撞彰銀！10人受傷名單曝　1人滿身血被抬出

▲三立採訪車撞入一江街、南京東路口的彰化銀行，現場一名傷者滿身是血被抬出。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市中山區一江街、南京東路口23日下午發生重大車禍，警方初步了解，現場一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控、衝撞進彰化銀行內，瞬間撞毀ATM機台，警消趕抵現場時，有傷患躺在銀行門口，內部亦有行員及民眾受傷。稍早初步統計，包含採訪車正副駕駛在內，現場共有10人受傷，其中3人傷勢較為嚴重，還有一名傷者疑似遭到玻璃碎片割傷，渾身鮮血，幸意識還清楚，目前均送往醫院搶救。

消防局指出，今下午3時10分接獲通報，一江街、南京東路口現場發生嚴重車禍，立即起動重大傷患機制，派遣7輛消防車、8輛救護車到場，當時現場還有2人受困在銀行旁邊的小空間，立即打破玻璃窗協助脫困。經統計，現場共10人受傷，為4女6男，其中3人傷勢較為嚴重，目前均送往醫院治療，詳細事故原因尚待釐清。

現場共10人受傷(重傷3人、中傷1人、輕傷6人)，傷者名單如下：

1、女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。

2、男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。

3、女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。

4、男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。

5、女88、意識清醒、輕傷，送臺安。

6、女49、意識清醒、輕傷， 2送臺安。

7、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

8、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

9、男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。

10.男 司機 未送醫