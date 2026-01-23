　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林宸佑非公務員「卻遭辦貪污」！律師曝暗黑內幕：不是收錢而已

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）

▲林宸佑被法院裁定收押禁見。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）

記者施怡妏／綜合報導

中天記者兼主播林宸佑因涉違反《國安法》與貪汙等罪名，被法院裁定收押禁見，外界疑惑，林宸佑身為媒體從業人員的，為何會涉及「貪污」罪名？對此，律師劉韋廷點出關鍵，不是言論尺度的問題，是檢方懷疑林宸佑用金錢接觸現退役軍人，可能被認定與收賄者一起構成「共犯」，所以才會收押禁見。

為何會扯到貪汙？律師：軍人具公務員身分

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉韋廷律師在臉書發文，「為什麼林宸佑會被收押？因為這不是八卦，是國安警報」，檢調這次的偵辦重點，不在林宸佑的言論內容，而是懷疑他以金錢方式接觸現役或退役軍人，進而牽涉國安與貪汙相關罪嫌，這類行為一旦被認定與蒐集或傳遞軍事資料等意圖有關，就會上升至國安層級。

牽涉國安法關鍵不是收錢　而是「收錢後要做什麼」

針對「不是公務員，為何會犯貪汙罪」的疑問，劉韋廷解釋，雖然林宸佑本人並非公職人員，但若他對現役軍人行賄，目的又是做違背職務的事，而軍人具有公務員身分，「你就不是旁邊看熱鬧的人，你會被視為行賄者」，不僅違法，還可能構成與對方共犯結構。

此案還牽涉《國家安全法》，關鍵就在於金錢往來的「目的」，收錢後要做什麼？劉韋廷強調，若檢調認定金錢是用來換取軍事機密、拍攝影片、拿旗幟等，做出對敵對勢力效忠的表態，那麼這就不只是單純金錢交易，「會直接上升到國安層級，法院在羈押審查時，也更容易認為有串證、滅證或勾串共犯的風險。」

劉韋廷坦言，此案會走到收押禁見的地步，背後真正的訊號是，國家最敏感的那條線，已經被檢調認為有人在「用錢去撬動」。他指出，「當軍人的忠誠可以被標價，受傷的不是某個人，是整個社會的安全感。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂了！她手機「放大15倍」喊強
洪詩出席活動　忍不住哽咽哭了
彰銀整面牆被撞穿！三立採訪車拖出畫面曝　嚴重變形吊離
快訊／國1「紅斑馬」遭KO！尾部嚴重受損
採訪車撞銀行釀10傷！三立電視完整聲明曝：內部即刻成立專案小
澳門男來台超速6次挨罰2萬5　法官判全部免繳
101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真
快訊／採訪車撞銀行釀10傷　三立電視發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

林宸佑非公務員「卻遭辦貪污」！律師曝暗黑內幕：不是收錢而已

101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真的是神

明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」

霍諾德徒手爬101　台灣人質疑「想紅」！游泳教練揭東西文化差異

台北101彷彿呼喚他「你就該來爬我」　霍諾德：我不覺得有那麼難！

談戀愛一定要確定關係嗎？新北青年局「府中來電祭」邀青年練愛

火鍋自助吧「1食材第一次看到」！日本人煮來吃　網愣：想尖叫

台灣人年終領1個月！韓國人一聽喊「巨大的文化衝擊」曝差異

全台最狂大紅包！彰化市豪發6千敬老金　3.1萬人嗨領近2億

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

林宸佑非公務員「卻遭辦貪污」！律師曝暗黑內幕：不是收錢而已

101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真的是神

明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」

霍諾德徒手爬101　台灣人質疑「想紅」！游泳教練揭東西文化差異

台北101彷彿呼喚他「你就該來爬我」　霍諾德：我不覺得有那麼難！

談戀愛一定要確定關係嗎？新北青年局「府中來電祭」邀青年練愛

火鍋自助吧「1食材第一次看到」！日本人煮來吃　網愣：想尖叫

台灣人年終領1個月！韓國人一聽喊「巨大的文化衝擊」曝差異

全台最狂大紅包！彰化市豪發6千敬老金　3.1萬人嗨領近2億

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

快訊／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！　直升機出動救援

心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員落海獲救送醫　船主失蹤搜救中

TVBS民調／台中之爭！江啟臣、何欣純差距大幅縮減　楊瓊瓔贏2百分點

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

連結車半路「丟包」貨櫃阻路　警通知駕駛到案最高開罰3000

捷運三鶯線拼3月通車　在地房仲喊話：把握最佳議價階段

【二分之一貓貓】掀開被被之前，是回不去的身材呀XD

生活熱門新聞

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

「超好用1物」台灣人發明的！大票人喊：出國必帶

不是鳳梨酥！送日本朋友「1款小零食」被讚爆

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明

火鍋「1食材第一次看到」！日本人煮來吃　網愣：想尖叫

東京、大阪輸了！他狂推「日本1城市」便宜又方便

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

即／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

更多熱門

相關新聞

賣個資撈千萬　戶政員涉貪送國民法官審理

賣個資撈千萬　戶政員涉貪送國民法官審理

台北地檢署偵辦「台版地面師」詐欺1.5億案，查出新店戶政事務所公務員王子誼，涉嫌從2014年起，利用戶政資訊系統查詢民眾個資後，賣給不動產、土地開發業者，總計收賄高達1114萬973元，檢察官王貞元23日依違背職務收賄等罪嫌起訴。王子誼將是首件交由國民法官審理的涉貪公務員。

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

即／國防密件消失42秒　綠營告黃國昌：足夠翻拍文件

即／國防密件消失42秒　綠營告黃國昌：足夠翻拍文件

一堆人聲援林宸佑　四叉貓：怎不挺涉案職軍

一堆人聲援林宸佑　四叉貓：怎不挺涉案職軍

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

關鍵字：

林宸佑國安法貪污軍人行賄收押

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面