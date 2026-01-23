林宸佑非公務員「卻遭辦貪污」！律師曝暗黑內幕：不是收錢而已

▲林宸佑被法院裁定收押禁見。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）



記者施怡妏／綜合報導

中天記者兼主播林宸佑因涉違反《國安法》與貪汙等罪名，被法院裁定收押禁見，外界疑惑，林宸佑身為媒體從業人員的，為何會涉及「貪污」罪名？對此，律師劉韋廷點出關鍵，不是言論尺度的問題，是檢方懷疑林宸佑用金錢接觸現退役軍人，可能被認定與收賄者一起構成「共犯」，所以才會收押禁見。

為何會扯到貪汙？律師：軍人具公務員身分



[廣告]請繼續往下閱讀...

劉韋廷律師在臉書發文，「為什麼林宸佑會被收押？因為這不是八卦，是國安警報」，檢調這次的偵辦重點，不在林宸佑的言論內容，而是懷疑他以金錢方式接觸現役或退役軍人，進而牽涉國安與貪汙相關罪嫌，這類行為一旦被認定與蒐集或傳遞軍事資料等意圖有關，就會上升至國安層級。

牽涉國安法關鍵不是收錢 而是「收錢後要做什麼」



針對「不是公務員，為何會犯貪汙罪」的疑問，劉韋廷解釋，雖然林宸佑本人並非公職人員，但若他對現役軍人行賄，目的又是做違背職務的事，而軍人具有公務員身分，「你就不是旁邊看熱鬧的人，你會被視為行賄者」，不僅違法，還可能構成與對方共犯結構。

此案還牽涉《國家安全法》，關鍵就在於金錢往來的「目的」，收錢後要做什麼？劉韋廷強調，若檢調認定金錢是用來換取軍事機密、拍攝影片、拿旗幟等，做出對敵對勢力效忠的表態，那麼這就不只是單純金錢交易，「會直接上升到國安層級，法院在羈押審查時，也更容易認為有串證、滅證或勾串共犯的風險。」

劉韋廷坦言，此案會走到收押禁見的地步，背後真正的訊號是，國家最敏感的那條線，已經被檢調認為有人在「用錢去撬動」。他指出，「當軍人的忠誠可以被標價，受傷的不是某個人，是整個社會的安全感。」