政院拍板！「確診」不聽指示最高罰200萬、「居家隔離檢疫」最高罰100萬





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日拍板「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。其中，針對「確診、疑似罹患者」不聽指示，最高可罰新台幣兩百萬元；居家隔離、檢疫者，若違反規定「趴趴走」，最高處100萬元罰鍰。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13條規定刑事責任，罹患或疑似罹患者不遵指示有傳染他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣兩百萬以下罰金。特別條例15條則規定，受隔離者，如果違反隔離措施，擅離隔離處所，處20萬至100萬元罰鍰；受檢疫者違反檢疫措施，擅離檢疫處所，處10萬至100萬元罰鍰。

行政院發言人Kolas Yotaka 補充說明，特別條例第13條引用傳染病防治法39條第一項，「醫師診治病人或醫師、法醫師檢驗、解剖屍體，發現傳染病或疑似傳染病時，應立即採行必要之感染管制措施，並報告當地主管機關。」主要是針對被指揮中心認定為「確診」案例，或是疑似確診者，例如有症狀、正在檢疫中但結果尚未出來者。

特別條例第15條引用的傳染病防治法48條第一項，「主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要之處置。」Kolas 解釋，指的是必須居家隔離（與確診者接觸過）、居家檢疫者（去過中港澳），他們都無症狀，陰性，但為防疫需要，接受居家隔離或檢疫卻不能出門，人身自由受到限制。